Gobierno alista estrategia 2026 contra embarazo infantil y uniones tempranas en 50 municipios

CDMX.- En México, el embarazo en niñas de entre 10 a 14 años es consecuencia del abuso sexual y, en muchos casos, se relaciona con personas de mayor edad, de acuerdo con la Secretaría de las Mujeres. Ante este diagnóstico, el Gobierno federal alista un programa focalizado en 50 municipios prioritarios para combatir el embarazo infantil y las uniones tempranas. El Gobierno de México informó en un comunicado que pondrá en marcha durante 2026 la Estrategia Niñas y Adolescentes Libres y Seguras, con el objetivo de transformar la realidad de las menores mediante acciones de prevención, acceso a la justicia y cambio cultural.

La intervención se concentrará en 50 municipios identificados como prioritarios por registrar mayor incidencia de violencia sexual, embarazos en menores de 14 años y uniones forzadas, ya sea en situación de matrimonio o unión libre, según el comunicado. El plan se enfocará en entidades como Guerrero, que encabeza la lista con 11 municipios prioritarios; además de Chiapas, Chihuahua, Estado de México y Oaxaca, con cinco municipios cada uno. También incluye a Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Puebla y Veracruz, con dos municipios prioritarios por entidad.

El gobierno federal señaló que, desde la Secretaría de las Mujeres, se reforzará el llamado a autoridades locales para sancionar con firmeza el abuso sexual, y planteó que la estrategia permitirá actuar de forma directa en las zonas donde la vulnerabilidad de niñas y adolescentes es más crítica.

Como parte de la iniciativa, que utilizará recursos del Fondo para el Bienestar de las Mujeres (FOBAM), se priorizará el diálogo con las comunidades para erradicar la normalización de uniones forzadas, bajo el principio de que las leyes están por encima de cualquier costumbre cuando ésta vulnera la dignidad o la libertad de las menores.

El programa también contempla impulsar la armonización de los códigos penales en todas las entidades para establecer un piso mínimo de protección, así como trabajo en el ámbito educativo mediante diálogo con docentes y familias para fortalecer la prevención y proteger los proyectos de vida de niñas y adolescentes. El Gobierno de México reafirmó su compromiso para combatir violencias históricamente normalizadas y planteó como meta erradicar por completo, para 2030, los nacimientos entre niñas de 10 a 14 años y reducirlos al 50% en adolescentes, de acuerdo con lo informado.

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