Pemex reporta nueva ‘pérdida de contención’ en pozo de Minatitlán; refuerza control del cabezal

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/ 18 abril 2026
    Pemex reporta nueva ‘pérdida de contención’ en pozo de Minatitlán; refuerza control del cabezal
    Los eventos fueron atendidos mediante el reforzamiento de dispositivos de control en el cabezal de producción. ESPECIAL
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Aunque la empresa descartó riesgo para la población, no precisó el tipo ni la cantidad del material involucrado

MINATITLÁN, VER.- Petróleos Mexicanos informó que atiende una “pérdida de contención” en las conexiones superficiales de control del pozo Concepción-134, ubicado en el municipio de Minatitlán, Veracruz.

La empresa productiva del Estado señaló, mediante un comunicado, que el pozo se encuentra fuera de operación desde abril de 2003 debido a una baja de presión.

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Pemex indicó que las conexiones superficiales del pozo “han presentado eventos de fuga asociados a la corrosión” y que, desde el 8 de marzo, personal técnico realizó inspecciones y ejecutó acciones correctivas para contener la fuga, sin precisar el tipo de sustancia involucrada.

La petrolera detalló que las actividades incluyeron la instalación de grapas con empaques de neopreno, el monitoreo de atmósferas explosivas y la verificación de hermeticidad, sin detección de emanaciones durante los periodos de observación.

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La empresa reportó que posteriormente se registraron nuevos eventos de “pérdida de contención” los días 11 de marzo y 1 de abril.

Añadió que dichos eventos fueron atendidos mediante el reforzamiento de dispositivos de control en el cabezal de producción, con el propósito de restablecer las condiciones de hermeticidad.

Pemex afirmó que estos hechos no representan riesgo para la población; sin embargo, no especificó la cantidad ni el tipo de material que estuvo fugándose en las conexiones dañadas.

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