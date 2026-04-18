Sheinbaum y Pedro Sánchez acuerdan restablecer diálogo comercial y cultural entre México y España

MADRID, ESPAÑA.- La presidenta Claudia Sheinbaum y el mandatario español Pedro Sánchez acordaron restablecer el diálogo en materia comercial y cultural, tras varios años de pausa en la relación entre México y España. La mandataria informó que, después de la “Reunión en Defensa de la Democracia”, conversó con su homólogo sobre asuntos históricos vinculados con la conquista y la petición de perdón promovida por la administración mexicana, así como el reconocimiento a los pueblos originarios.

Sheinbaum descartó que se haya planteado una reunión con el rey de España, Felipe VI, y sostuvo que el eje de la postura mexicana se mantiene. Ante la pregunta sobre la carta enviada por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, respondió: “Se mantiene el reconocimiento a los pueblos originarios”. Cuestionada sobre si ha cambiado la solicitud de perdón, la Presidenta afirmó: “Ha habido un acercamiento tanto del presidente como del propio Rey, lo cual reconocemos. Lo importante es seguir dialogando”. La titular del Ejecutivo federal señaló que invitó a Pedro Sánchez a visitar México el próximo año, cuando el país será anfitrión del encuentro “En Defensa de la Democracia”, y planteó que el intercambio bilateral continúe en diversos frentes.

También indicó que acordaron mantener el envío de exposiciones sobre las culturas mexicanas, tanto previas a la conquista como contemporáneas. “Estuvo de acuerdo, y al mismo tiempo abordamos temas como las energías renovables”, expresó. Sheinbaum explicó que su propuesta de destinar 10% del gasto en armamento busca promover la paz entre los países participantes y fortalecer la defensa de la soberanía de Cuba ante un eventual escenario de invasión, según lo expuesto en su declaración.

Al referirse al tema histórico, la Presidenta añadió que habló con Sánchez sobre “lo importante que es para México el reconocimiento de lo que fue la conquista, de lo que fue la llegada de los españoles”, y mencionó que retomó la carta de Carlos V, al señalar que “Carlos V reconoce los abusos de Hernán Cortés”, además de plantear “seguir trabajando en el perdón”.

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