Sheinbaum muestra paseo en Semana Santa y confirma que usó el receso para planear ‘mañaneras’

CDMX.- Como parte del descanso que tomó en Semana Santa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió que realizó una caminata junto a su esposo, Jesús María Tarriba, y envió un mensaje de buenos deseos a la población durante la temporada de reflexión. En el mensaje, la titular del Ejecutivo federal señaló: “Una mañana de caminata con Jesús disfrutando la naturaleza. Mis mejores deseos a todas las mexicanas y mexicanos”, y difundió una fotografía en la que aparece con ropa deportiva, gorra y audífonos.

La mandataria recordó que había informado previamente que durante los días de Semana Santa permanecería en la Ciudad de México, periodo que aprovecharía para convivir con su familia, descansar y avanzar en la planeación de sus actividades. “Ahora en Semana Santa decidí con Jesús, mi esposo, que nos íbamos a quedar aquí en la Ciudad de México. Voy a aprovechar para visitar a mi nieto Pablo y a mi hijo Rodrigo”, expresó en su declaración previa.

Sheinbaum explicó que su decisión de permanecer en la capital buscaba dedicar tiempo tanto a asuntos personales como laborales, con énfasis en la organización de su agenda pública. “Voy a aprovechar para realizar algunas cuestiones de planeación para las próximas semanas, por ejemplo las mañaneras de todo el mes de abril, y al mismo tiempo descansar un poco y pasarla con mi esposo Jesús”, comentó. Además, en el marco del periodo vacacional, reiteró un mensaje a la ciudadanía para desear que las familias mexicanas puedan convivir y disfrutar los días de descanso. “Les deseo que la pasen con su familia. Mucho cariño a todas y todos, y que tengan unas buenas vacaciones”, dijo.

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