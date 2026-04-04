Rescate en Semana Santa: Semar auxilia a dos adultos con dificultad para salir del mar en Matamoros

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/ 4 abril 2026
    Rescate en Semana Santa: Semar auxilia a dos adultos con dificultad para salir del mar en Matamoros
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Tras atención médica y estabilización, fueron entregados a sus familiares, mientras continúa el operativo de vigilancia vacacional

MATAMOROS, TAMPS.- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) rescataron a dos adultos que se adentraron al mar para realizar actividades acuáticas recreativas en la playa Mezquital, en Matamoros, Tamaulipas.

El auxilio ocurrió durante la implementación del Plan Marina “Operación Salvavidas Semana Santa 2026”, cuando personal naval avistó a las personas con dificultad para salir del mar.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/plantean-en-onu-apoyo-para-atender-crisis-forense-en-mexico-NI19777468

Ante el riesgo, se activaron los protocolos de emergencia y los elementos procedieron a extraer a los dos adultos, a quienes pusieron de inmediato a salvo, informó la dependencia.

Posteriormente, personal de sanidad naval brindó atención médica en coordinación con paramédicos de Orduña, y tras estabilizarlos fueron entregados a sus familiares en condiciones favorables y fuera de peligro.

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La “Operación Salvavidas Semana Santa 2026” tiene como objetivo proporcionar seguridad y vigilancia para resguardar la integridad de vacacionistas nacionales e internacionales que visitan los principales destinos turísticos del país durante el periodo vacacional.

De acuerdo con la Semar, el despliegue se mantiene del 27 de marzo al 12 de abril del año en curso, como parte de las acciones de la Armada de México en funciones de Guardia Costera.

La institución señaló que continuará con labores orientadas a salvaguardar la vida humana en el mar y a velar por la integridad de las personas durante la temporada.

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