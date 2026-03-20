Godoy pide coordinación de FGR con Fuerzas Armadas y policías para fortalecer combate a la delincuencia

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/ 20 marzo 2026
    Godoy pide coordinación de FGR con Fuerzas Armadas y policías para fortalecer combate a la delincuencia
    En una reunión en Manzanillo, Ernestina Godoy llamó a reforzar la coordinación con Ejército, Guardia Nacional, Marina y corporaciones locales para apuntalar investigaciones y órdenes de aprehensión. ESPECIAL
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Pide elevar judicializaciones y mejorar la atención a la ciudadanía, al señalar que el combate a la impunidad es clave para recuperar confianza

MANZANILLO, COL.- Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), afirmó que con una verdadera coordinación se puede fortalecer el combate a la delincuencia, y pidió al personal de la institución estrechar acciones con otras dependencias y autoridades de los tres niveles de gobierno.

Durante una reunión con personal de la subsede de la FGR en Manzanillo, Colima, la fiscal federal llamó a reforzar el trabajo conjunto con el Ejército, la Guardia Nacional, la Marina y corporaciones policiales estatales y municipales.

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“La FGR es una gran institución con una enorme fuerza, pero cuando estrecha su sinergia con otras dependencias, como la Guardia Nacional (GN), las secretarías de la Defensa Nacional (SEDENA) y la de Marina (SEMAR), así como autoridades policiales estatales y municipales, se convierte en un equipo muy poderoso”, dijo.

Godoy sostuvo que la FGR debe mantener un papel activo para que los acuerdos adoptados en las mesas de seguridad de los estados deriven en investigaciones sólidas, mayores órdenes de aprehensión y un fortalecimiento de la percepción ciudadana sobre el combate a la delincuencia.

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“No hay mejor prevención que el combate a la impunidad”, expuso. En ese contexto, alentó a fortalecer la coordinación entre Ministerio Público, peritos y policías federales ministeriales, con el objetivo de incrementar el número de judicializaciones y órdenes de aprehensión, productividad que —señaló— también debe comunicarse a la ciudadanía.

La fiscal agregó que la infraestructura de la FGR debe estar al servicio de la población, con cercanía para atenderla y responder con profesionalismo a sus demandas de seguridad. “Debemos cambiar la percepción ciudadana... solo así vamos a avanzar y la gente va a confiar”, reiteró.

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Al término del encuentro, Godoy recorrió las instalaciones de la subsede en Manzanillo y conversó con personal administrativo y sustantivo, a quienes refrendó que el activo más valioso de la institución es su personal, e insistió en trabajar con empatía y vocación de servicio.

En la reunión estuvieron presentes David Boone de la Garza, Fiscal Especializado de Control Regional; Miguel Ángel Campos Ortiz, Fiscal Federal en el Estado de Colima; Limberg Guillén Espinosa, coordinador regional de la Agencia de Investigación Criminal (AIC); Bryant Alejandro García Ramírez, Fiscal General del Estado de Colima; Alberto Eloy García Alcaraz, secretario general del gobierno de Colima, entre otros servidores públicos.

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