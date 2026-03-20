Banca ‘ya confía’ en la Corte, dice Sheinbaum; exige más crédito a Pymes y más mujeres en bancos

CANCÚN, QROO.- En el marco de la 89a Convención Bancaria, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que los banqueros expresaron su confianza al gobierno federal tras la aprobación de la reforma al Poder Judicial en 2024. Durante la conferencia matutina de este viernes 20 de marzo desde Cancún, Quintana Roo, la mandataria informó que sostuvo una reunión con los principales bancos antes del arranque de la convención y afirmó que, según lo expresado por representantes del sector, “cada vez sienten mayor certeza en la Corte y en el Poder Judicial”.

“Dijeron que va muy bien, tuvimos una reunión con los principales bancos antes de entrar a la convención. Lo dijo Emilio Romano en su discurso que cada vez sienten mayor certeza en la Corte y en el Poder Judicial. Lo que ellos piden es que haya más tribunales especializados en asuntos mercantiles, esa es su solicitud que ya tendrá que revisarlo el Poder Judicial”, explicó. Sheinbaum señaló que, de acuerdo con lo planteado por los banqueros, el Poder Judicial actual “está funcionando muy bien”, pese a que antes de la reforma judicial habían externado preocupaciones por los cambios propuestos.

En el mismo encuentro, la Presidenta indicó que se buscarán mecanismos para ampliar el crédito a pequeños negocios y aumentar el financiamiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 38 al 48%, al señalar que en diversos casos comerciantes solicitan créditos bancarios y estos les son negados. “Muchas veces se dice que el gobierno invierte poco en infraestructura y hay poca inversión. Pues sí, pero también hay poco crédito para que pueda ampliarse la inversión en México, sobre todo el pequeño y mediano comercio (...) no puede ser, tiene que haber acceso al crédito de la pequeña empresa”, afirmó, al presentar una gráfica sobre Pymes en países de América Latina.

Por otro lado, lamentó que haya pocas mujeres en direcciones de bancos y del sector empresarial, por lo que sostuvo que debe fortalecerse su participación en distintos ámbitos, además de impulsar un sistema de cuidados.

“Hoy tenemos a la primera gobernadora del Banco de México, Victoria y ayer se premiaron a tres mujeres por primera vez, se otorgaron los premios de la Asociación de Bancos de México a tres mujeres destacadas y todo esto siempre ayuda el reconocimiento de la mujer”, detalló.

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