Identifican a bebé hallado dentro de costal en Ciudad Juárez; Eitan Daniel sufrió maltrato por ‘poca tolerancia’

El asesinato de Eitan Daniel, el menor de edad encontrado sin vida dentro de un costal en un lote baldío en en Ciudad Juárez, Chihuahua, expuso un crimen brutal y la falta de protección a las infancias, ante los entornos familiares de violencia prolongada. De acuerdo con las primeras indagatorias, el menor habría permanecido en condiciones de maltrato en su propio hogar y, de acuerdo con las autoridades, comenzaron a reconstruir la línea de tiempo de los hechos a partir de testimonios, dictámenes forenses y análisis de cámaras de videovigilancia. Durante una rueda de prensa, Gilberto Loya, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua dio a conocer más detalles sobre el hallazgo del memor localizado sin vida el pasado 10 de marzo en un terreno baldío en el kilómetro 27 de la carretera a Casas Grandes, de Ciudad Juárez.

El menor de un año y seis meses de edad sufría violencia constantes al presentar golpes antiguos, así como que presuntamente ser amarrado de forma recurrente, provocando un desgaste en un tobillo, también investigan posible abuso sexual. Sobre las detenciones, se ha informado que personas cercanas al menor fueron aprehendidas, entre ellas la madre del niño, Vianney Esmeralda ‘N’; el padre del menor identificado como Brian Adrián ‘N’ (originario de El Paso, Texas, presuntamente ya contaba con antecedentes por delitos contra la salud); y otros familiares involucrados: Erika, de 44 años, abuela materna; Valeria, de 70 años, bisabuela, ambas originarias del estado de Durango; así como un tío materno de nombre Rosendo, de 48 años, quienes tuvieron conocimiento de las condiciones en las que vivía el menor. En el operativo también se aseguró a otro menor de dos años y siete meses, quien también presentaba huellas de violencia y que fue entregado al DIF de Chihuahua para su protección.

MALTRATO FÍSICO CONSTANTE A EITAN DANIEL La Fiscalía de Chihuahua persigue delitos por acción y por omisión, claves cuando se trata de violencia contra menores. Autoridades señalan que Eitan Daniel habría sido víctima de múltiples formas de violencia, entre ellas: desnutrición, maltrato físico constante y violenca extrema previo a su fallecimiento. La detención de los sujetos se realizó el miércoles 18 de marzo, durante un operativo en conjunto a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Fiscalía General del Estado. Tanto el análisis de las cámaras de videovigilancia, como en entrevistas, lograron rastrear una ruta utilizada por los presuntos responsables para abandonar el cuerpo del menor, así como el medio utilizados para trasladar el cuerpo como un vehículo particular y el transporte público Juárez Bus.

Al momento, los presuntos responsables se encuentran detenidos por diversos delitos; pero autoridades trabajan para obtener la orden de aprehensión por los delitos de homicidio y omisión de cuidados. “La violencia ejercida sobre Eitan se daba en contextos que básicamente eran en contextos de poca tolerancia. Lo normal que sea un niño de un año y seis meses, que es llorar cuando tiene hambre, que pida atención de sus padres de familia, ¿no? Entonces, ese tipo de violencia se ejercía sobre él de una manera cruel, de una manera despiadada y que seguramente esto va a tener un resultado de todo el peso de la ley, de toda la justicia contra estas personas (...) Hoy sabemos que la conducta que llevó a este homicidio fue una conducta reiterada, no fue un hecho cometido de una sola vez. El cuerpo presentaba una serie de lesiones anteriores que se habían reparado, (...) una serie de pruebas que aseguraban que el menor había estado amarrado”, señaló Gilberto Loya Chávez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

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