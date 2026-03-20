Tras vandalismo por operativo contra ‘El Mencho’, Banco del Bienestar reabre y alista nueva app en mayo

CDMX.- El director general del Banco de Bienestar, Víctor Manuel Lamoyi, informó que la mayoría de las sucursales vandalizadas el pasado 22 de febrero, durante el operativo federal en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, ya se encuentran en operación y se ha mantenido la entrega de apoyos sociales. Entrevistado durante el último día de actividades de la 89 edición de la Convención Bancaria, el funcionario señaló que, sin precisar cifras, en varios casos se trató de daños menores, lo que permitió una recuperación más rápida de las instalaciones.

“La gran mayoría, ya están operando, ya estamos dando servicio. Estamos pagando pensiones en este periodo de los adultos mayores, de las personas con discapacidad, niñas y niños hijos de madres trabajadoras y las pensiones de las mujeres del Bienestar. En eso estamos”, dijo. Las autoridades de seguridad reportaron al menos 53 sucursales afectadas el día del operativo, principalmente en Jalisco y Michoacán. Lamoyi explicó que hubo casos de vandalismo menor y otros en los que las instalaciones fueron incendiadas.

“Algunas solo fue vandalismo menor, otras sí las incendiaron. Yo espero que a más tardar en abril estén todas al cien”, afirmó el directivo. En otro tema, Lamoyi indicó que la aplicación del Banco del Bienestar tendrá cambios para permitir transferencias e incorporar medios digitales de pago, con el objetivo de ampliar la operación de servicios más allá de la consulta y uso básico. “Estamos muy avanzados. Pronto daremos a conocer la nueva app. Transferencias, SPEI, CoDi, y DiMo. Es un proceso gradual y la vamos a ir fortaleciendo”, señaló.

El director general agregó que, de acuerdo con los planes de la institución, a más tardar en mayo se contaría con una nueva versión de la aplicación, que incorporará funciones de manera gradual y se fortalecerá conforme avance su implementación. También dijo que se refuerzan acciones para incentivar que la población reduzca el retiro de efectivo, ahorre y aumente el uso de la tarjeta del Banco del Bienestar, en línea con lo expresado el jueves por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló que el banco acelerará esfuerzos para impulsar medios digitales con los recursos de programas sociales.

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