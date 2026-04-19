Golpe a ‘Los Bukanas’: capturan a su líder y decomisan arsenal en operativo

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/ 19 abril 2026
    Golpe a ‘Los Bukanas’: capturan a su líder y decomisan arsenal en operativo
    Un operativo conjunto en Chignahuapan derivó en la captura de un objetivo prioritario y de varios presuntos integrantes de su grupo, señalado por robo a transporte de carga. ESPECIAL
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Autoridades reportaron aseguramiento de armas y municiones, y afirmaron que la acción impacta delitos de alto impacto en la región limítrofe con Hidalgo

PUEBLA, PUE.- Elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado realizaron la detención del objetivo prioritario identificado como Roberto “N”, alias “El Bukanas”.

Las corporaciones informaron que, como resultado de la intervención en la localidad de Tres Cabezas, en el municipio de Chignahuapan, se detuvo a un total de siete personas identificadas como integrantes del grupo delincuencial denominado “Los Bukanas”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fiscalia-asegura-tener-pruebas-en-contra-de-juan-jesus-n-tras-denuncias-de-tortura-NB20122843

De acuerdo con las autoridades, este grupo presuntamente estaba relacionado con delitos como robo a transporte de carga en Hidalgo y en la zona limítrofe con Puebla, además de otras actividades ilícitas en la región.

Las dependencias señalaron que Roberto “N” cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio. También reportaron que entre los detenidos se encuentra Gerardo “N”, con antecedentes penales por delitos contra la salud y una orden de aprehensión vigente por lesiones y robo, además de Saúl “N”, alias “El Fósil”, con antecedentes por portación de arma de fuego.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sin-consenso-se-pondria-en-duda-la-legitimidad-dania-ravel-EB20121243

Indicaron que en el mismo operativo fueron detenidos Efrén “N”, alias “El Marañón”, con antecedentes por violación a la Ley General de Población; Juan Antonio “N”, alias “Charo”; así como Favián “N” y Juan Carlos “N”, sin que en el reporte se precisaran otros señalamientos específicos para estos últimos.

Durante la acción, los uniformados aseguraron armamento y municiones, entre ello fusiles de asalto de distintos modelos, una escopeta y pistolas calibre 9 milímetros, además de una camioneta GMC con placas del estado de Tamaulipas.

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Las instituciones participantes sostuvieron que, con esta detención y el aseguramiento realizado, se combate a estructuras vinculadas con delitos como robo de hidrocarburo, secuestro, robo de vehículos, extorsión, despojo y homicidios.

Las autoridades reiteraron su compromiso de mantener la coordinación interinstitucional para fortalecer la seguridad en la entidad y señalaron que la operación representa un avance en el combate a la delincuencia en la región.

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