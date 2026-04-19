Fiscalía asegura tener pruebas en contra de Juan Jesús ‘N’, tras denuncias de tortura
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Las autoridades sostienen haber registrado evidencias genéticas que vinculan a Juan Jesús ‘N’ como autor material
El 19 de abril, la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México confirmó tener pruebas para sustentar la denuncia en contra de Juan Jesús ‘N’ por el feminicidio de Edith Guadalupe.
Tras ser reportada como desaparecida el 15 de abril, Edith Guadalupe, de 21 años, fue encontrada sin vida en el sótano de un edificio en la alcaldía Benito Juárez. Supuestamente, ella había ingresado al inmueble para una entrevista de trabajo; sin embargo, nunca se le vio salir del sitio. Su familia la reportó como desaparecida en la noche de esa misma fecha. Las autoridades no registraron la ubicación hasta el 17 de abril, después de que los familiares de la víctima presionaran a la fiscalía y mostraran evidencia del posible secuestro y desaparición.
Tras el cateo de las instalaciones, se descubrió el cuerpo sin vida de Edith Guadalupe y se detuvo a Juan Jesús ‘N’ como presunto culpable. La audiencia del caso fue desplazada para el miércoles 22 de abril.
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La fiscalía detalló que entre las evidencias para sostener sus señalamientos se encuentran indicios de la desconexión de cámaras en el recinto y hallazgos periciales.
‘La Fiscalía CDMX cuenta con indicios biológicos y otros datos de prueba que permiten establecer, con solidez, la probable participación de esta persona como autor material del feminicidio’ compartió la fiscalía en un reporte.
Según la investigación de la Fiscalía, el detenido manipuló las cámaras del edificio, ubicado en Avenida Revolución 829, colonia Nonoalco, cuando Edith ingresó para su presunta entrevista.
‘La persona detenida es imputada con sustento en datos de pruebas que apuntan a su participación en los hechos, las cuales serán fortalecidas con pruebas derivadas de actos de investigación en curso y confrontas genéticas, una vez obtenida la autorización judicial correspondiente’ detalló el comunicado de la fiscalía.
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Hasta el momento, siguen las investigaciones e indagatorias sobre el caso de feminicidio de Edith Guadalupe, sin embargo, familiares del detenido denunciaron que hubo tortura para provocar declaraciones y aseguran que es inocente.