Fiscalía asegura tener pruebas en contra de Juan Jesús ‘N’, tras denuncias de tortura

El 19 de abril, la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México confirmó tener pruebas para sustentar la denuncia en contra de Juan Jesús ‘N’ por el feminicidio de Edith Guadalupe.

Tras ser reportada como desaparecida el 15 de abril, Edith Guadalupe, de 21 años, fue encontrada sin vida en el sótano de un edificio en la alcaldía Benito Juárez. Supuestamente, ella había ingresado al inmueble para una entrevista de trabajo; sin embargo, nunca se le vio salir del sitio. Su familia la reportó como desaparecida en la noche de esa misma fecha. Las autoridades no registraron la ubicación hasta el 17 de abril, después de que los familiares de la víctima presionaran a la fiscalía y mostraran evidencia del posible secuestro y desaparición.

Tras el cateo de las instalaciones, se descubrió el cuerpo sin vida de Edith Guadalupe y se detuvo a Juan Jesús ‘N’ como presunto culpable. La audiencia del caso fue desplazada para el miércoles 22 de abril.

TE PUEDE INTERESAR: Oferta como modelo habría atraído a Edith Guadalupe al edificio donde fue localizada sin vida en CDMX

La fiscalía detalló que entre las evidencias para sostener sus señalamientos se encuentran indicios de la desconexión de cámaras en el recinto y hallazgos periciales.

‘La Fiscalía CDMX cuenta con indicios biológicos y otros datos de prueba que permiten establecer, con solidez, la probable participación de esta persona como autor material del feminicidio’ compartió la fiscalía en un reporte.