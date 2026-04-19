Fiscalía asegura tener pruebas en contra de Juan Jesús ‘N’, tras denuncias de tortura

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México
/ 19 abril 2026
    Fiscalía asegura tener pruebas en contra de Juan Jesús ‘N’, tras denuncias de tortura
    Luis Negrete Gómez, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Bertha Alcalde Luján, fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, y Luis Eduardo Poletti FIPEDE, durante la conferencia de prensa para dar detalles sobre el feminicidio de la joven Edith Guadalupe, cuyo cuerpo fue encontrado en un edificio de la alcaldía Benito Juárez tras abordar un servicio de aplicación desde su domicilio en la alcaldía Iztapalapa. Cuarto oscuro | Galo Cañas Rodríguez

Las autoridades sostienen haber registrado evidencias genéticas que vinculan a Juan Jesús ‘N’ como autor material

El 19 de abril, la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México confirmó tener pruebas para sustentar la denuncia en contra de Juan Jesús ‘N’ por el feminicidio de Edith Guadalupe.

Tras ser reportada como desaparecida el 15 de abril, Edith Guadalupe, de 21 años, fue encontrada sin vida en el sótano de un edificio en la alcaldía Benito Juárez. Supuestamente, ella había ingresado al inmueble para una entrevista de trabajo; sin embargo, nunca se le vio salir del sitio. Su familia la reportó como desaparecida en la noche de esa misma fecha. Las autoridades no registraron la ubicación hasta el 17 de abril, después de que los familiares de la víctima presionaran a la fiscalía y mostraran evidencia del posible secuestro y desaparición.

Tras el cateo de las instalaciones, se descubrió el cuerpo sin vida de Edith Guadalupe y se detuvo a Juan Jesús ‘N’ como presunto culpable. La audiencia del caso fue desplazada para el miércoles 22 de abril.

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La fiscalía detalló que entre las evidencias para sostener sus señalamientos se encuentran indicios de la desconexión de cámaras en el recinto y hallazgos periciales.

La Fiscalía CDMX cuenta con indicios biológicos y otros datos de prueba que permiten establecer, con solidez, la probable participación de esta persona como autor material del feminicidio’ compartió la fiscalía en un reporte.

Según la investigación de la Fiscalía, el detenido manipuló las cámaras del edificio, ubicado en Avenida Revolución 829, colonia Nonoalco, cuando Edith ingresó para su presunta entrevista.

La persona detenida es imputada con sustento en datos de pruebas que apuntan a su participación en los hechos, las cuales serán fortalecidas con pruebas derivadas de actos de investigación en curso y confrontas genéticas, una vez obtenida la autorización judicial correspondiente’ detalló el comunicado de la fiscalía.

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Hasta el momento, siguen las investigaciones e indagatorias sobre el caso de feminicidio de Edith Guadalupe, sin embargo, familiares del detenido denunciaron que hubo tortura para provocar declaraciones y aseguran que es inocente.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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