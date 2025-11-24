Golpe en el AICM: capturan a cuatro y decomisan 270 kilos de cocaína

Noticias
/ 24 noviembre 2025
    Golpe en el AICM: capturan a cuatro y decomisan 270 kilos de cocaína
    Según estimaciones oficiales, el decomiso representa una afectación económica aproximada de 92 millones 48 mil 498 pesos para la delincuencia organizada. /FOTO: ESPECIAL

Las autoridades federales detectaron una operación que enviaba droga en vuelos comerciales sin revisión ni documentación, lo que derivó en un decomiso millonario y varias detenciones

CDMX.- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), aseguraron 271 paquetes con un peso aproximado de 270 kilogramos de presunta cocaína en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Durante el operativo también se incautaron dos vehículos tipo VAN, cuatro equipos telefónicos y se detuvo a cuatro personas vinculadas con delitos contra la salud.

De acuerdo con la Semar, el aseguramiento fue resultado de trabajos de campo que permitieron identificar indicios de una red dedicada al tráfico de droga que enviaba paquetes en vuelos comerciales con destino a Tijuana, Baja California. La organización, señalaron las autoridades, aprovechaba deficiencias en los procesos de revisión por rayos X y omitía los trámites requeridos para el envío.

El 21 de noviembre, personal de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria detectó a cuatro individuos que transportaban diversos paquetes en la Terminal 2 del aeropuerto capitalino. Tras realizar una inspección, se localizaron los envoltorios con el estupefaciente.

Los detenidos fueron informados de sus derechos y posteriormente puestos a disposición del Ministerio Público Federal, junto con la droga asegurada, los vehículos y los equipos telefónicos. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar su situación jurídica y confirmar la estructura detrás del intento de envío.

Según estimaciones oficiales, el decomiso representa una afectación económica aproximada de 92 millones 48 mil 498 pesos para la delincuencia organizada. La Semar destacó que este tipo de aseguramientos forman parte de sus operaciones permanentes para inhibir actividades ilícitas en instalaciones aeroportuarias estratégicas.

El operativo se suma a los esfuerzos interinstitucionales para fortalecer los controles en la carga aérea y evitar que organizaciones criminales utilicen vuelos comerciales para el traslado de narcóticos. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

