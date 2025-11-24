Detienen a Jaciel Antonio ‘N’ en Uruapan; reclutó a dos implicados en homicidio de Manzo

Durante un operativo en Uruapan, Michoacán, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó la aprehensión de Jaciel Antonio ‘N’, presunto responsable de reclutar a dos personas que participaron en el homicidio de Carlos Manzo, presidente municipal asesinado el pasado 1 de noviembre durante los festejos de Día de Muertos.

La detención se realizó como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, de acuerdo con el secretario de seguridad.

De acuerdo con la información compartida por García Harfuch, Jaciel Antonio ‘N’ se dedicaba a reclutar personas dentro de centros de rehabilitación para su integración a las filas del crimen organizado, como sicarios o distribuidores de drogas en la región.