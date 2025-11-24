Detienen a Jaciel Antonio ‘N’ en Uruapan; reclutó a dos implicados en homicidio de Manzo
La detención se realizó como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, de acuerdo con el secretario de seguridad
Durante un operativo en Uruapan, Michoacán, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó la aprehensión de Jaciel Antonio ‘N’, presunto responsable de reclutar a dos personas que participaron en el homicidio de Carlos Manzo, presidente municipal asesinado el pasado 1 de noviembre durante los festejos de Día de Muertos.
De acuerdo con la información compartida por García Harfuch, Jaciel Antonio ‘N’ se dedicaba a reclutar personas dentro de centros de rehabilitación para su integración a las filas del crimen organizado, como sicarios o distribuidores de drogas en la región.
“En Uruapan, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia (...) detuvieron a Jaciel Antonio ‘N’, identificado como reclutador de personas en centros de rehabilitación para integrarlas a células delictivas. Labores de investigación señalan a Jaciel Antonio “N” como responsable de reclutar a dos personas que participaron en el homicidio de Carlos Manzo”, informó el titular de la SSPC, a través de redes sociales.
Jaciel Antonio ‘N’ fue detenido en Uruapan, como parte de los operativos realizados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) Guardia Nacional y autoridades locales.
Al continuar con las líneas de investigación sobre el grupo criminal presuntamente responsable del homicidio del presidente municipal, los agentes de seguridad realizaron trabajos de gabinete y campo que permitieron identificar al implicado.