Detienen a Jaciel Antonio ‘N’ en Uruapan; reclutó a dos implicados en homicidio de Manzo

México
/ 24 noviembre 2025
    Detienen a Jaciel Antonio ‘N’ en Uruapan; reclutó a dos implicados en homicidio de Manzo
    Durante un operativo en Uruapan, Michoacán, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó la aprehensión de Jaciel Antonio ‘N’. FOTO: X

La detención se realizó como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, de acuerdo con el secretario de seguridad

Durante un operativo en Uruapan, Michoacán, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó la aprehensión de Jaciel Antonio ‘N’, presunto responsable de reclutar a dos personas que participaron en el homicidio de Carlos Manzo, presidente municipal asesinado el pasado 1 de noviembre durante los festejos de Día de Muertos.

La detención se realizó como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, de acuerdo con el secretario de seguridad.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Cuando leas esto, yo estaré muerto’, revelan carta póstuma de implicado en homicidio de Carlos Manzo

De acuerdo con la información compartida por García Harfuch, Jaciel Antonio ‘N’ se dedicaba a reclutar personas dentro de centros de rehabilitación para su integración a las filas del crimen organizado, como sicarios o distribuidores de drogas en la región.

“En Uruapan, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia (...) detuvieron a Jaciel Antonio ‘N’, identificado como reclutador de personas en centros de rehabilitación para integrarlas a células delictivas. Labores de investigación señalan a Jaciel Antonio “N” como responsable de reclutar a dos personas que participaron en el homicidio de Carlos Manzo”, informó el titular de la SSPC, a través de redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR: Señalan a jefe de la Policía de ultimar a homicida de Carlos Manzo estando sometido y desarmado

Jaciel Antonio ‘N’ fue detenido en Uruapan, como parte de los operativos realizados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) Guardia Nacional y autoridades locales.

Al continuar con las líneas de investigación sobre el grupo criminal presuntamente responsable del homicidio del presidente municipal, los agentes de seguridad realizaron trabajos de gabinete y campo que permitieron identificar al implicado.

Temas


Alcaldes
Asesinatos
Detenciones

Localizaciones


Michoacán

Personajes


Omar García Harfuch

Organizaciones


Sspc

true

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Transportistas realizan un bloqueo en la carretera Toluca-México, como parte de la movilización nacional en demanda de seguridad en todas las carreteras del país, piden un alto a los asaltos de los que son víctimas de manera constante, así como apoyo a los agricultores para un pago justo de su producto.

Transportistas desmienten diálogo con Segob y mantienen bloqueos: ‘No hay diálogo real, solo fotos y promesas’
Durante un operativo en Uruapan, Michoacán, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó la aprehensión de Jaciel Antonio ‘N’.

Detienen a Jaciel Antonio ‘N’ en Uruapan; reclutó a dos implicados en homicidio de Manzo
El monitoreo seguirá en todo el país para garantizar que los compromisos se cumplan.

Canasta básica baja a 844 pesos; Profeco presume avance del Pacic
Sheinbaum reconoció que la relación bilateral es tensa desde que Perú decidió suspender vínculos diplomáticos con México.

México alerta a Perú: intervenir la embajada sería una violación grave a la ley internacional
Protección Civil de Nuevo León informó que, pese al paro nacional de transportistas, todas las carreteras que conectan con el estado operan con normalidad y sin bloqueos, salvo afectaciones por un accidente en la Carretera Nacional.

A pesar de paro nacional carreteras de Nuevo León operan con normalidad
Autoridades de Querétaro alertan sobre fraudes conocidos como “depósitos fantasma”, en los que delincuentes usan comprobantes falsos para simular transferencias y engañar a comerciantes y consumidores en todo el país.

Transferencias fantasma: Alerta por depósitos enviados desde Estados Unidos
La Liga MX oficializó las fechas y horarios de los cuartos de final del Apertura 2025, con ajustes derivados de recomendaciones de seguridad en la Ciudad de México.

¡Horarios confirmados!: Así se jugarán los Cuartos de Final del Apertura 2025 en la Liga MX
Advertencia. Fátima Bosch continúa con sus primeras actividades como Miss Universo mientras crece la controversia en torno a su coronación.

¡Toca soportar! Dueño de Miss Universo anuncia acciones legales contra medios