Grupo Salinas arremete contra la Corte: ‘resoluciones dictadas desde Palacio Nacional’

    La empresa añadió que la actuación de la Corte demuestra, a su juicio, que la división de poderes “simplemente ya no existe”. /FOTO: ESPECIAL

El corporativo de Ricardo Salinas Pliego denunció que ministros de la Suprema Corte actuaron con sesgo político y adelantó que llevará sus casos a instancias nacionales e internacionales

CDMX.- Grupo Salinas denunció que, por segunda ocasión en menos de una semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió asuntos relacionados con el conglomerado “por consigna política” y no conforme a derecho. En un comunicado difundido este miércoles, la empresa de Ricardo Salinas Pliego acusó al máximo tribunal de vulnerar sus derechos humanos y quebrantar el estado de derecho.

La compañía afirmó que la votación de los ministros se alineó “completamente con el dictado de Palacio Nacional” y que la Corte desestimó sus argumentos sin un análisis jurídico de fondo. “Con absoluto descaro y sin pudor alguno, desdeñaron nuestros argumentos, apegados a la ley y criterios jurídicos sólidos”, señaló el comunicado.

El corporativo calificó como “aún más grave” que se haya revertido el impedimento otorgado en diciembre de 2024 por la entonces Segunda Sala, que impedía a la ministra Lenia Batres participar en asuntos relativos al Grupo Salinas. Sostuvo que Batres ha mostrado “prejuicio y sesgo” contra Salinas Pliego y sus empresas, y cuestionó que ahora pueda intervenir en los expedientes.

Según el conglomerado, las decisiones recientes evidencian que la justicia se ha convertido en una herramienta selectiva al servicio del poder y no en un instrumento para proteger los derechos de los ciudadanos. Afirmó que la Corte busca “invalidar cualquier sentencia” que favorezca al grupo para “allanar el camino” hacia un mandato político presuntamente impulsado por el Ejecutivo, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La empresa añadió que la actuación de la Corte demuestra, a su juicio, que la división de poderes “simplemente ya no existe”. Sostuvo que la votación muestra un “nivel de sumisión” en el que incluso las advertencias de algunos ministros sobre la falta de una cuestión constitucional fueron ignoradas.

Grupo Salinas advirtió que continuará defendiendo sus intereses en otras instancias, tanto nacionales como internacionales, ante lo que considera una justicia “amañada y selectiva”. Señaló que las decisiones del Poder Judicial envían señales de incertidumbre a inversionistas nacionales y extranjeros.

Finalmente, el conglomerado reiteró que su voluntad de pagar los impuestos “justos y correctos” se mantiene, pero advirtió que no aceptará lo que califica como pretensiones “excesivas e ilegales” por parte de las autoridades hacendarias. Con información de El Universal

