FGE de Oaxaca confirma detención de policía, presunto implicado en homicidio de menor

México
/ 19 noviembre 2025
    FGE de Oaxaca confirma detención de policía, presunto implicado en homicidio de menor
    Fiscalía de Oaxaca confirma la detención de presuntos implicados en desaparición y triple homicidio, incluido el de una menor de edad. FOTO: FGE

Hay cuatro detenidos por la desaparición y triple homicidio en Juchitán de Zaragoza el pasado 10 de noviembre

El fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, aseguró que “no habrá impunidad en este caso” tras confirmar la localización sin vida de una niña de iniciales N.D.S.G., de 4 años de edad, y la detención de los presuntos implicados en su desaparición y en el triple homicidio, ocurrido el 10 de noviembre de 2025 en Juchitán de Zaragoza.

De acuerdo con el fiscal, la menor fue encontrada en el interior de un domicilio en la colonia La Planta, luego de un operativo conjunto entre la Vicefiscalía Regional del Istmo, Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Policía Estatal, la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y la Policía Municipal.

TE PUEDE INTERESAR: Harfuch: Celular de presunto agresor de Carlos Manzo reveló cronología del asesinato

$!Fiscalía de Oaxaca confirma la detención de presuntos implicados en desaparición y triple homicidio, incluido el de una menor de edad.
Fiscalía de Oaxaca confirma la detención de presuntos implicados en desaparición y triple homicidio, incluido el de una menor de edad. FOTO: FGE OAXACA

En ese mismo sitio fueron detenidas tres mujeres: R.E.B.N., originaria del Estado de México; y M.G.S.P. y R.I.P.G., procedentes de Chiapas. Todas están vinculadas con la desaparición y muerte de la niña, y se investiga además su posible participación en los homicidios de las otras tres víctimas, incluida la madre de la menor.

El fiscal también informó sobre la captura de L.S.V., elemento de la Policía Auxiliar Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC), señalado como probable autor material tanto del triple homicidio —dos mujeres y un hombre— como de la desaparición de la menor. Su detención se realizó en Juchitán gracias a trabajos de inteligencia criminal.

TE PUEDE INTERESAR: Cae autor intelectual de asesinato del alcalde Carlos Manzo; ligan crimen al CJNG

Los hechos se remontan al 10 de noviembre, cuando fueron hallados los cuerpos de tres personas en la avenida Vicente Guerrero, en la entrada a Guiguyita. Horas antes, familiares de la víctima A.G.L. habían reportado que la niña N.D.S.G. salió por la mañana con su madre y posteriormente perdieron toda comunicación con ambas.

Finalmente, el titular de la FGE reiteró el compromiso institucional de llevar a cabo investigaciones exhaustivas y aplicar todo el rigor de la ley para esclarecer estos crímenes.

Temas


Asesinatos
Desapariciones
Detenciones

Localizaciones


Oaxaca

Organizaciones


FGE

true

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El Fiscal General de Coahuila, Federico Fernández, confirmó la detención de una persona relacionada con el asesinato de Silvia.

Hay un detenido por muerte de la adolescente Silvia en ejido de Saltillo, confirma FGE
La presidenta Sheinbaum aseguró que se investigará al Bloque Negro y a los responsables de los actos violentos del 15N, además de revisar posibles abusos policiales.

‘Bloque Negro tiene que investigarse’... Sheinbaum sobre supuesto grupo de choque en marchas de la CDMX
Instalaciones de AHMSA en Monclova permanecen detenidas desde 2023, a la espera de que el Juzgado de Concursos Mercantiles autorice la subasta para definir su futuro y el de miles de trabajadores.

A un año de la quiebra, AHMSA sigue sin comprador y la industria del acero enfrenta un escenario incierto
La FGE confirmó que la causa de la muerte de Silvia, de 13 años, fue por traumatismo craneoencefálico por proyectil de arma de fuego.

Investiga FGE muerte de menor hallada en el ejido Buñuelos de Saltillo; familiares rinden declaración
Seis selecciones competirán en México por los últimos dos boletos a la Copa del Mundo 2026.

FIFA confirma a Guadalajara y Monterrey como sedes del repechaje rumbo al Mundial 2026: ¿cuándo se jugarán?
Organizaciones civiles piden detener la Caravana Navideña Coca-Cola, acusándola de promover el consumo de bebidas azucaradas y contribuir a la crisis de obesidad infantil en México.

¿Adiós a la Caravana Navideña Coca-Cola?... piden a Cofepris cancelar desfiles por impacto negativo en la Salud
Las luces navideñas de baja calidad pueden provocar incendios en segundos. Conoce cómo prevenir riesgos, qué normas oficiales debes buscar y cómo elegir productos seguros para esta temporada.

Lo barato sale caro... Profeco alerta sobre riesgo al comprar luces navideñas ‘patito’
Christian Nodal y sus padres quedaron desvinculados del proceso penal iniciado por Universal Music, luego de que una jueza determinó que no existían pruebas suficientes sobre la presunta falsificación de documentos relacionados con derechos musicales

Christian Nodal queda libre de proceso: jueza descarta acusación de Universal Music