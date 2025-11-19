FGE de Oaxaca confirma detención de policía, presunto implicado en homicidio de menor
Hay cuatro detenidos por la desaparición y triple homicidio en Juchitán de Zaragoza el pasado 10 de noviembre
El fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, aseguró que “no habrá impunidad en este caso” tras confirmar la localización sin vida de una niña de iniciales N.D.S.G., de 4 años de edad, y la detención de los presuntos implicados en su desaparición y en el triple homicidio, ocurrido el 10 de noviembre de 2025 en Juchitán de Zaragoza.
De acuerdo con el fiscal, la menor fue encontrada en el interior de un domicilio en la colonia La Planta, luego de un operativo conjunto entre la Vicefiscalía Regional del Istmo, Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Policía Estatal, la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y la Policía Municipal.
En ese mismo sitio fueron detenidas tres mujeres: R.E.B.N., originaria del Estado de México; y M.G.S.P. y R.I.P.G., procedentes de Chiapas. Todas están vinculadas con la desaparición y muerte de la niña, y se investiga además su posible participación en los homicidios de las otras tres víctimas, incluida la madre de la menor.
El fiscal también informó sobre la captura de L.S.V., elemento de la Policía Auxiliar Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC), señalado como probable autor material tanto del triple homicidio —dos mujeres y un hombre— como de la desaparición de la menor. Su detención se realizó en Juchitán gracias a trabajos de inteligencia criminal.
Los hechos se remontan al 10 de noviembre, cuando fueron hallados los cuerpos de tres personas en la avenida Vicente Guerrero, en la entrada a Guiguyita. Horas antes, familiares de la víctima A.G.L. habían reportado que la niña N.D.S.G. salió por la mañana con su madre y posteriormente perdieron toda comunicación con ambas.
Finalmente, el titular de la FGE reiteró el compromiso institucional de llevar a cabo investigaciones exhaustivas y aplicar todo el rigor de la ley para esclarecer estos crímenes.