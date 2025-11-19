FGE de Oaxaca confirma detención de policía, presunto implicado en homicidio de menor

El fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, aseguró que “no habrá impunidad en este caso” tras confirmar la localización sin vida de una niña de iniciales N.D.S.G., de 4 años de edad, y la detención de los presuntos implicados en su desaparición y en el triple homicidio, ocurrido el 10 de noviembre de 2025 en Juchitán de Zaragoza.

De acuerdo con el fiscal, la menor fue encontrada en el interior de un domicilio en la colonia La Planta, luego de un operativo conjunto entre la Vicefiscalía Regional del Istmo, Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Policía Estatal, la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y la Policía Municipal.

