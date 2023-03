Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ha asegurado que Tesla no solicitó más incentivos fiscales al Gobierno de México para poder instalar la Gigafactory de autos eléctricos en Santa Catarina, Nuevo León.

Explicó que el empresario sudafricano Elon Musk no pidió estímulos fiscales “más allá de los que ya tienen a la vista”, señalando que la fabricante de vehículos ya cuentan con buenos incentivos al tratarse de una actividad exportadora.

Explicó que “Tesla vino a la Secretaría de Hacienda y nos dijo categóricamente que no necesitan ningún estímulo fiscal más allá de los que ya tienen a la vista y esos incentivos son buenos porque para una buena actividad exploradora tener tasa cero de exportaciones, es recibir toda la devolución de 16% de IVA por parte del costo que tiene origen interno”, durante la conferencia de prensa en el marco de la Plenaria 31 de Citibanamex.

Ramírez de la O señaló que los directivos de Tesla se fijaron principalmente en aquellos incentivos previstos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC); además rechazó que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador pudiera ofrecerle otros incentivos fiscales similares a los que ofrece EU por la inversión de una posible fabrica de baterías.

“Nosotros no tenemos esa legislación, entonces, por lo tanto, no podemos hacer ninguna igualación, y no necesitamos perder el tiempo pensando que podíamos nosotros igualar lo que tiene la Ley de Reducción de Inflación en Estados Unidos”, explicó el secretario de Hacienda sobre los acuerdos de Tesla con México.