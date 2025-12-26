Hallan 37 mdp y armas en camioneta blindada; audiencia se aplaza por ‘fiestas’ y falta de pruebas

CDMX.- La audiencia de vinculación a proceso en contra de Iván “N” y José “N”, detenidos con 37 millones de pesos en efectivo mientras circulaban sobre Avenida Lomas Verdes, en el municipio de Naucalpan, Estado de México, fue pospuesta por determinación judicial.

De acuerdo con la defensa, la reprogramación forma parte de una estrategia para obtener más tiempo para la presentación y desahogo de pruebas. El abogado Luis Enrique Sánchez señaló que aún están pendientes diversas diligencias.

TE PUEDE INTERESAR: Los momentos en que Sheinbaum brilló en México y a la vista del mundo en 2025

Entre ellas, mencionó la solicitud de grabaciones de cámaras del C4 y la comparecencia de los policías que fungieron como primeros respondientes en el aseguramiento del vehículo y la detención de los ocupantes.

“Lamentable nos tocó el tema de las fiestas, la Navidad y aún faltan pruebas que deben desahogarse; técnicamente nos faltó tiempo”, declaró el defensor al explicar el motivo de la reprogramación.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Como ratas’: Salinas Pliego arremete; López Beltrán responde y su esposa defiende a sus hijos

La autoridad judicial resolverá este sábado 27 de diciembre si los imputados son o no vinculados a proceso, conforme a lo que se exponga en audiencia y a los datos de prueba presentados por la fiscalía y la defensa.

Según la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), los hechos ocurrieron el 19 de diciembre durante un operativo de vigilancia del esquema de seguridad del Mando Unificado, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad estatal detectaron una camioneta blindada Dodge Durango gris en Avenida Lomas Verdes, a la altura de la colonia del mismo nombre.

TE PUEDE INTERESAR: Caso La Barredora: Cuentas de Hernán Bermúdez Requena, alias ‘Comandante H’, seguirán bloqueadas

La fiscalía indicó que al interior viajaban dos hombres, quienes al percatarse de la presencia policial realizaron movimientos hacia el asiento trasero, lo que motivó a los uniformados a solicitarles detener la marcha para una revisión preventiva; los ocupantes se negaron en dos ocasiones a descender de la unidad.

Ante esa situación, los elementos realizaron una inspección visual en la que observaron armas de fuego y paquetes con dinero en efectivo dentro del vehículo, por lo que procedieron a asegurar la unidad y trasladarla al Ministerio Público para el inicio de las diligencias correspondientes.

Posteriormente, con la presencia de un representante legal, se efectuó la inspección formal del vehículo, donde se localizaron dos armas cortas, cuatro cargadores, cartuchos útiles y 37 millones de pesos en efectivo, los cuales quedaron asegurados como parte de la carpeta de investigación. Con información de El Universal