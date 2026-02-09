Hallan bodega con más de 50 autos y arsenal en Huixtla; investigan vínculo con grupo criminal

/ 9 febrero 2026
    Hallan bodega con más de 50 autos y arsenal en Huixtla; investigan vínculo con grupo criminal
    En el lugar se localizaron camiones a los que presuntamente les retiraban autopartes para la fabricación de vehículos con blindaje artesanal. /FOTO: ESPECIAL

Un cateo en la costa de Chiapas dejó al descubierto armas, municiones y decenas de unidades que, según reportes de seguridad, habrían sido utilizadas por una célula criminal

HUIXTLA, CHIS.- Autoridades federales y estatales aseguraron en el municipio de Huixtla, Chiapas, una bodega con más de 50 vehículos presuntamente utilizados por una célula del crimen organizado, de acuerdo con fuentes de seguridad.

El inmueble corresponde a una trituradora de grava identificada como Los Morales, en un operativo realizado en la región de Tapachula. La intervención inició el fin de semana con participación del Ejército Mexicano, señalaron los reportes disponibles.

TE PUEDE INTERESAR: Rocha Moya: no interferimos en pesquisa federal por 10 mineros desaparecidos en Concordia

De manera preliminar, el Ejército aseguró un arsenal integrado por 10 armas largas, 100 cargadores y cerca de 4 mil 500 cartuchos útiles de distintos calibres, además de dos vehículos y equipo táctico, según la información recabada por las autoridades.

Posteriormente, se sumaron a las investigaciones la Secretaría de Seguridad Estatal, la Fiscalía General del Estado y la Guardia Nacional, conforme a lo señalado por las propias fuentes consultadas.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum: no hay acuerdo firmado con EU por minerales críticos y no se cambiará la ley minera

En el lugar se localizaron camiones a los que presuntamente les retiraban autopartes para la fabricación de vehículos con blindaje artesanal, conocidos como “monstruos”, aunque en el inmueble no se encontró ninguno. También se reportaron vehículos robados y motocicletas presuntamente usadas para actividades delictivas, de acuerdo con una fuente militar.

La Fiscalía General del Estado informó en un comunicado breve que todo lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, mientras que el inmueble quedó bajo resguardo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Fuentes de seguridad indicaron que el arsenal y los vehículos estarían vinculados con una célula del Cártel de Sinaloa, a la que se relaciona con delitos como extorsiones, secuestros y asesinatos en municipios de la costa y sierra de Chiapas, sin que se reportaran detenciones en la información disponible. Con información de La Jornada

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

