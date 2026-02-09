Hallan bodega con más de 50 autos y arsenal en Huixtla; investigan vínculo con grupo criminal

HUIXTLA, CHIS.- Autoridades federales y estatales aseguraron en el municipio de Huixtla, Chiapas, una bodega con más de 50 vehículos presuntamente utilizados por una célula del crimen organizado, de acuerdo con fuentes de seguridad.

El inmueble corresponde a una trituradora de grava identificada como Los Morales, en un operativo realizado en la región de Tapachula. La intervención inició el fin de semana con participación del Ejército Mexicano, señalaron los reportes disponibles.

De manera preliminar, el Ejército aseguró un arsenal integrado por 10 armas largas, 100 cargadores y cerca de 4 mil 500 cartuchos útiles de distintos calibres, además de dos vehículos y equipo táctico, según la información recabada por las autoridades.

Posteriormente, se sumaron a las investigaciones la Secretaría de Seguridad Estatal, la Fiscalía General del Estado y la Guardia Nacional, conforme a lo señalado por las propias fuentes consultadas.

En el lugar se localizaron camiones a los que presuntamente les retiraban autopartes para la fabricación de vehículos con blindaje artesanal, conocidos como “monstruos”, aunque en el inmueble no se encontró ninguno. También se reportaron vehículos robados y motocicletas presuntamente usadas para actividades delictivas, de acuerdo con una fuente militar.

La Fiscalía General del Estado informó en un comunicado breve que todo lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, mientras que el inmueble quedó bajo resguardo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Fuentes de seguridad indicaron que el arsenal y los vehículos estarían vinculados con una célula del Cártel de Sinaloa, a la que se relaciona con delitos como extorsiones, secuestros y asesinatos en municipios de la costa y sierra de Chiapas, sin que se reportaran detenciones en la información disponible. Con información de La Jornada