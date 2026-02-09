Sheinbaum: no hay acuerdo firmado con EU por minerales críticos y no se cambiará la ley minera

Noticias
/ 9 febrero 2026
    Sheinbaum: no hay acuerdo firmado con EU por minerales críticos y no se cambiará la ley minera
    La Presidenta aseguró que cualquier diálogo se desarrollará bajo el principio de soberanía nacional. /FOTO: ESPECIAL
El Universal
por El Universal

Descartó cambios a la ley y afirmó que México mantendrá el control de la exploración además de adelantar la devolución de más de 200 concesiones mineras no operativas al Estado

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que México no ha firmado ningún acuerdo con Estados Unidos en materia de minerales críticos y sostuvo que su gobierno no modificará la legislación vigente ni permitirá la entrega de recursos naturales, pese a anuncios recientes sobre un Plan de Acción Conjunto entre ambos países.

Durante su conferencia, la mandataria señaló que lo informado la semana pasada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se refiere al inicio de pláticas bilaterales y no a compromisos formales. “Primero, no hay nada firmado. Nada. Lo que dice ahí es que van a comenzar pláticas”, dijo, al referirse a un comunicado del representante comercial de Estados Unidos en el que se mencionó la posibilidad de modificar marcos normativos y compartir información sobre yacimientos.

Sheinbaum añadió que cualquier diálogo se desarrollará bajo el principio de soberanía nacional y descartó exploraciones conjuntas o la apertura indiscriminada de nuevas minas. “Habla de la soberanía. Eso significa que Estados Unidos investiga en su país y nosotros hacemos nuestra exploración en nuestro país, no es conjunta, cada quien en su país”, explicó.

La Presidenta reiteró que su administración no cambiará la política minera ni, en sus términos, entregará los recursos naturales. “No vamos a cambiar la legislación y tenemos muy claro que los recursos naturales no se entregan. Eso lo tenemos clarísimo”, sostuvo.

En ese contexto, anunció que su gobierno trabaja en la reversión de más de 200 concesiones mineras que, afirmó, regresarán al Estado mexicano, principalmente por no encontrarse en operación. “Les adelanto: se van a regresar más de 200 concesiones mineras al Estado mexicano”, indicó.

Detalló que el proceso, según su explicación, no implica actos de autoridad, sino devoluciones voluntarias. “Son concesiones que no estaban en producción, entonces, si no estaban en producción, mejor que se regresen. No es un acto de la autoridad, es de manera voluntaria”, precisó.

Sheinbaum rechazó señalamientos de colectivos que acusan a su gobierno de impulsar un modelo extractivista o de entregar recursos naturales. “No vamos a entrar a un proceso destructivista ni estamos entregando los recursos naturales, nada de eso”, afirmó, y agregó que la lista de minerales críticos varía por país y actualmente incluye metales como plata y oro por su relevancia para industrias como la electrónica y la automotriz.

Finalmente, sostuvo que el diálogo con Estados Unidos se limitará al intercambio de información general y a una eventual comercialización bajo tratados existentes, sin comprometer la soberanía nacional. “No se ha firmado absolutamente nada. Nosotros exploramos e investigamos conforme a nuestras leyes, y ellos conforme a las suyas”, concluyó.

