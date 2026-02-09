Rocha Moya: no interferimos en pesquisa federal por 10 mineros desaparecidos en Concordia

    Rocha Moya: no interferimos en pesquisa federal por 10 mineros desaparecidos en Concordia
    Apunta que no puede aportar información adicional, al encontrarse la indagatoria a cargo de la Fiscalía General de la República. /FOTO: ESPECIAL

El gobierno estatal acotó su participación y, en paralelo, el sector minero y la empresa vinculada al proyecto esperan confirmación oficial sobre los hallazgos

CDMX.- El gobernador Rubén Rocha Moya afirmó que su administración no puede interferir en la investigación federal por la desaparición de 10 trabajadores de una mina en Concordia, y señaló que, hasta donde se conoce, ya se tienen identificados los cuerpos de cuatro de ellos.

Durante su conferencia semanal, el mandatario sostuvo que no cuenta con datos precisos sobre cómo evoluciona el caso y que no puede aportar información adicional, al encontrarse la indagatoria a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).

TE PUEDE INTERESAR: UNAM advierte rezagos profundos: dos de cada 10 jóvenes no cursan media superior

En ese contexto, la empresa canadiense Vizsla Silver Corp. difundió un comunicado en el que expresó estar consternada por la localización sin vida de colegas del proyecto minero de Concordia, sin precisar el número de víctimas, al señalar que está a la espera de información oficial.

La compañía indicó que mantiene el enfoque en la recuperación segura de quienes continúan en calidad de desaparecidos y en brindar apoyo a las familias afectadas y a su personal.

TE PUEDE INTERESAR: FGR alista nueva acusación contra Javier Duarte por peculado

De acuerdo con información dada a conocer por autoridades del estado de Zacatecas, de donde eran originarios, los cuerpos de Ignacio Aurelio Salazar Flores y José Ángel Hernández Vélez fueron localizados en una fosa clandestina en la comunidad de El Verde, en Concordia.

La Cámara Minera de México informó que, en la misma fosa donde se encontraron varios cuerpos, también fueron ubicados los de José Manuel Castellanos Hernández, de 43 años, originario del estado de Guerrero, y José Antonio Jiménez Nevárez.

Mientras la FGR mantiene la conducción del caso, el gobierno estatal reiteró que no intervendrá en las diligencias; en tanto, la empresa y el sector minero señalaron que esperan la confirmación oficial de los hallazgos y que continuarán con las labores relacionadas con la búsqueda y el acompañamiento a las familias.

