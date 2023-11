Hará AMLO último intento para que Guardia Nacional dependa de la Sedena

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó en su conferencia matutina que antes de que concluya su administración realizará un último intento para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional (sedena).

El mandatario federal indicó que en caso de que no se pueda, recomienda que la institución no se quede ni en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ni en la Secretaría de Gobernación “para que no se corrompa”.

“Y si ya no se puede, cuando menos hay la constancia. En una de esas, si quien llegue tiene mayoría calificada en el Congreso, va a poder reformar la Constitución y se va a lograr eso”, mencionó.