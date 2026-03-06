Harfuch reporta 47 detenidos por caso Rancho Izaguirre; FGR dará detalles, dice Sheinbaum

/ 6 marzo 2026
    Harfuch reporta 47 detenidos por caso Rancho Izaguirre; FGR dará detalles, dice Sheinbaum
    García Harfuch señaló que aún hay órdenes de aprehensión que faltan por cumplimentar. CUARTOSCURO
El Universal
por El Universal

Mientras avanzan detenciones y órdenes pendientes, el gobierno federal insistió en que la información de fondo debe salir de la FGR

ZAPOPAN, JAL.- Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que suman 47 personas detenidas por el caso del Rancho Izaguirre, a un año de los hallazgos en ese predio ubicado en Teuchitlán, Jalisco.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este viernes 6 de marzo en Zapopan, Jalisco, García Harfuch indicó que, por los indicios localizados, “lo que se ha encontrado son más indicios de un centro de adiestramiento”.

El funcionario añadió que, hasta ahora, existen indicios de una persona que habría perdido la vida en el sitio y reiteró que las detenciones están relacionadas con diversos delitos vinculados con el caso.

En el mismo mensaje, García Harfuch señaló que la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy, es la instancia que debe proporcionar la información y los detalles de la investigación.

Sheinbaum coincidió en que los datos del expediente corresponden a la FGR y pidió esperar los informes oficiales. Aseguró que existe comunicación con colectivos y que continuará la relación institucional para dar seguimiento al caso.

García Harfuch agregó que aún hay órdenes de aprehensión que faltan por cumplimentar, en el marco de las diligencias abiertas por los hechos investigados en Teuchitlán.

En antecedentes, la FGR reconoció recientemente que el rancho era utilizado como un sitio de adiestramiento y reportó avances en el procesamiento del lugar, además de la cifra de detenidos vinculados con el caso.

