Cambio en Seguridad Nacional de EU no altera cooperación con México, asegura Sheinbaum

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la relación de coordinación con el gobierno de Estados Unidos se mantendrá sin cambios, luego de que el presidente Donald Trump destituyera a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y anunciara al senador Markwayne Mullin como su relevo en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que el gobierno mexicano continuará colaborando con las autoridades estadounidenses, con énfasis en los temas migratorios y de seguridad, en el marco de la relación operativa que, dijo, se ha mantenido hasta ahora.

“Vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora y hay buena coordinación, tanto en temas de migración entre la agencia de Estados Unidos y el gobierno de México, particularmente con Migración”, expresó.

Sheinbaum agregó que, además de la cooperación en seguridad, México mantendrá su postura de insistir en la protección de las y los mexicanos que viven en territorio estadounidense. “Al mismo tiempo, pues con todos los temas de seguridad y también nuestra insistencia permanente de la protección de las y los mexicanos que viven en Estados Unidos”, puntualizó.

El cambio en el gabinete de Trump fue informado el jueves 5 de marzo, cuando el mandatario comunicó la salida de Noem y su intención de nominar a Mullin para encabezar el DHS, un cargo que requiere confirmación del Senado.

De acuerdo con los reportes en Estados Unidos, la salida de Noem se dio tras una serie de controversias y críticas legislativas en torno a la conducción del departamento, en un contexto de endurecimiento de la política migratoria.

Los reportes señalan que el relevo anunciado por Trump tendría una fecha de toma de funciones a finales de marzo, mientras se desahoga el proceso de nombramiento.

Sheinbaum insistió en que la coordinación con Washington se mantendrá en los mismos canales de trabajo, particularmente en migración, seguridad y atención a la comunidad mexicana en Estados Unidos, pese al ajuste en la conducción del DHS.