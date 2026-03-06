Cambio en Seguridad Nacional de EU no altera cooperación con México, asegura Sheinbaum

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 6 marzo 2026
    Cambio en Seguridad Nacional de EU no altera cooperación con México, asegura Sheinbaum
    Sheinbaum insistió en que la coordinación con Washington se mantendrá en los mismos canales de trabajo. CUARTOSCURO
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


Seguridad

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

Desde Palacio Nacional, Sheinbaum aseguró que la coordinación con Washington seguirá ‘como hasta ahora’ y con énfasis en la protección consular

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la relación de coordinación con el gobierno de Estados Unidos se mantendrá sin cambios, luego de que el presidente Donald Trump destituyera a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y anunciara al senador Markwayne Mullin como su relevo en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que el gobierno mexicano continuará colaborando con las autoridades estadounidenses, con énfasis en los temas migratorios y de seguridad, en el marco de la relación operativa que, dijo, se ha mantenido hasta ahora.

TE PUEDE INTERESAR: T-MEC: EU impulsa capítulo estratégico de minerales críticos para México

Vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora y hay buena coordinación, tanto en temas de migración entre la agencia de Estados Unidos y el gobierno de México, particularmente con Migración”, expresó.

Sheinbaum agregó que, además de la cooperación en seguridad, México mantendrá su postura de insistir en la protección de las y los mexicanos que viven en territorio estadounidense. “Al mismo tiempo, pues con todos los temas de seguridad y también nuestra insistencia permanente de la protección de las y los mexicanos que viven en Estados Unidos”, puntualizó.

TE PUEDE INTERESAR: Nuevo León apuesta por seguridad, inversión y grandes eventos rumbo al Mundial 2026: Samuel García

El cambio en el gabinete de Trump fue informado el jueves 5 de marzo, cuando el mandatario comunicó la salida de Noem y su intención de nominar a Mullin para encabezar el DHS, un cargo que requiere confirmación del Senado.

De acuerdo con los reportes en Estados Unidos, la salida de Noem se dio tras una serie de controversias y críticas legislativas en torno a la conducción del departamento, en un contexto de endurecimiento de la política migratoria.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Va por buen camino’... Sheinbaum anuncia ronda de diálogo rumbo a revisión del T-MEC

Los reportes señalan que el relevo anunciado por Trump tendría una fecha de toma de funciones a finales de marzo, mientras se desahoga el proceso de nombramiento.

Sheinbaum insistió en que la coordinación con Washington se mantendrá en los mismos canales de trabajo, particularmente en migración, seguridad y atención a la comunidad mexicana en Estados Unidos, pese al ajuste en la conducción del DHS.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Empresarios creen incongruente que se hable del Plan México en los contratos de obra pública y se les quiera dar preferencia a los chinos, además de la problemática que puede traer en plena revisión del T-MEC.

China entra a licitación del tren Saltillo–Nuevo Laredo con ofertas hasta 19% más bajas
true

Sheinbaum y su operación ‘Salvar el Mundial’
Alondra Contreras, estudiante de Nutrición de la UAEM, desapareció tras viajar de Cuautla a Cuernavaca; su caso surge tras el hallazgo sin vida de dos alumnas.

Desaparece Alondra María Stephanye Contreras, estudiante de Nutrición de la UAEM; es el tercer caso

Reducir la dependencia económica en insumos intermedios de industrias como la cárnica, automotriz y farmacéutica será clave para negociar este tratado de libre comercio.

México discutirá con EU el T-MEC sobre reglas de origen, influencia de China y seguridad: Marcelo Ebrard
Fundación Naná y Mexicanos Primero presentaron un “botiquín de apoyo” y materiales educativos para identificar y prevenir violencia en noviazgos adolescentes.

Presentan “botiquín de apoyo” para identificar violencia en noviazgos adolescentes
Un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima nuevo Frente Frío a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias, aguanieve y fuertes vientos a estos estados
¿Qué hacer en Saltillo? Conciertos de Pesado y Yandel Sinfónico, magia y teatro

¿Qué hacer en Saltillo? Conciertos de Pesado y Yandel Sinfónico, magia y teatro
El Estadio Banorte de la CDMX aplicará nuevas restricciones para los dueños de palcos durante el partido México vs Portugal y otros eventos rumbo al Mundial 2026.

México vs Portugal en el Estadio Banorte tendrá nuevas restricciones en palcos: no podrán ingresar alimentos ni bebidas