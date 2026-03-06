Gobierno presume más de 100 mil participantes en jornadas por la paz en Jalisco

ZAPOPAN, JAL.- El gobierno federal y el de Jalisco reportaron la realización de ferias deportivas, recuperación de espacios públicos, exhibición de tradiciones y 278 jornadas por la paz en distintos municipios, con la participación de más de 100 mil personas, como parte de una estrategia para atender la violencia en la entidad.

Durante la conferencia matutina de este viernes 6 de marzo, desde Zapopan, Jalisco, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que se han realizado 52 sesiones de la mesa estatal de paz y 3 mil 876 mesas regionales, de las que derivaron 183 acuerdos orientados a mejorar el bienestar de la población.

Rodríguez detalló que se difundió la Cartilla de Derechos, se organizaron ferias de servicios de salud para mujeres, se capacitó a personas servidoras públicas y se efectuaron tequios y talleres de prevención, como parte de las actividades desplegadas en el territorio.

Como antecedente, la funcionaria recordó que en septiembre de 2025 se instaló el Consejo de Paz y Justicia Cívica Estatal y Municipales, con el objetivo de atender las causas que generan violencia en distintas zonas del estado.

En cuanto a reacciones y prioridades, indicó que Tlajomulco y Tlaquepaque fueron considerados municipios prioritarios, donde se llevó a cabo un esfuerzo interinstitucional para brindar más de 91 mil servicios y trámites. En Tlaquepaque se reportaron más de 59 mil servicios y trámites, además de más de 20 mil visitas casa por casa en 19 colonias; mientras que en Tlajomulco se ofrecieron más de 32 mil servicios y se realizaron 12 mil visitas en 14 colonias.

En Tlajomulco, agregó, se instalaron 11 comités de paz, se realizaron 14 ferias de paz y 17 jornadas por la paz con la participación de más de 8 mil personas. En Tlaquepaque se efectuaron 19 ferias de paz y nueve jornadas por la paz, se instalaron 18 comités y se recuperaron cinco espacios públicos; además, destacó el impulso a la vacunación contra el sarampión y la celebración de bodas comunitarias.

Rodríguez señaló que este año se ampliarán opciones educativas para jóvenes, con 22 nuevos planteles del Bachillerato Nacional Margarita, la inauguración de un centro en El Salto y un bachillerato tecnológico agropecuario. También se prevé la creación de cuatro telebachilleratos comunitarios, la ampliación de dos centros de bachillerato tecnológico, industrial y de servicios, la conversión de dos centros de estudios de bachillerato y la construcción de cuatro centros comunitarios en Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan.