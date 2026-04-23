¡Hartó a la Presidenta! Fue Arturo Ávila quien hundió a Luisa María Alcalde: Loret

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/ 23 abril 2026
    ¡Hartó a la Presidenta! Fue Arturo Ávila quien hundió a Luisa María Alcalde: Loret
    Arturo Ávila estaba usurpando funciones de la dirigencia de Morena, a cargo de Luisa María Alcalde, lo que de acuerdo con Loret de Mola cansó a la Presidenta de la República. CUARTOSCURO

La caída de Alcalde Luján de la dirigencia nacional de Morena es atribuida por el periodista a Arturo Ávila, pareja de Luisa María. De acuerdo con Loret, el vocero de los diputados de Morena gestionaba candidaturas y contratos gubernamentales a nombre del partido

CDMX.- La caída de Luisa María Alcalde de la dirigencia nacional de Morena fue consecuencia de los desplantes y excesos de Arturo Ávila, su pareja sentimental, así lo asegura el periodista Carlos Loret de Mola.

En su columna Historias de Reportero, expone que Ávila operaba como “dirigente de facto” del partido, incluso negociando candidaturas, lo que “hartó a la presidenta” Claudia Sheinbaum.

https://vanguardia.com.mx/opinion/morena-arturo-avila-hundio-a-luisa-alcalde-KA20203191

“El historial de traiciones de Ávila lo tenía en la ‘lista negra’ de la Presidenta. Sheinbaum le atribuye el haber sido el operador de la guerra sucia que se lanzó contra ella durante la contienda interna de las ‘corcholatas’ de Morena en el 2024. En ese entonces, Ávila era instrumento de Adán Augusto López”, señala al respecto.

De acuerdo con fuentes de “primerísimo nivel” citadas por el columnista, la paciencia en Palacio Nacional se agotó ante lo que se percibía como una “invasión de tareas” por parte de Ávila, actual vocero de los diputados de Morena, quien terminó por opacar la figura de Alcalde, “mujeres más queridas y destacadas del obradorato”.

Tras meses de rumores sobre su salida, este miércoles Alcalde Luján dejó la dirigencia nacional de Morena, luego de que Sheinbaum le ofreciera la Consejería Jurídica de la Presidencia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/luisa-alcalde-confirma-su-salida-de-morena-y-acepta-la-oferta-de-sheinbaum-para-la-consejeria-juridica-LA20202009

La también exsecretaria de Gobernación negó en varias ocasiones que fuera a dejar la dirigencia del partido; incluso atribuyó los rumores de su salida a la oposición. La última vez fue el 14 de abril, a través de un video que subió a sus redes sociales.

“Seguiré al frente de Morena, y la única razón por la que dejaría esta responsabilidad, como lo haría cualquiera de nuestro movimiento, sería por un llamado de la Presidenta para ayudarla a seguir fortaleciendo la transformación”, dijo en aquella ocasión.

ACTUABA ARTURO ÁVILA COMO DIRIGENTE DE MORENA

Loret de Mola describe que el comportamiento de Arturo Ávila rayaba en la suplantación de funciones. Según lo relatado por el periodista, Ávila no se limitaba a su labor como diputado, sino que, utilizando su relación con Alcalde, negociaba candidaturas y hasta contratos.

“Arturo Ávila se venía moviendo como si él fuera el dirigente nacional de Morena, y no su pareja. Encabezando reuniones con políticos morenistas para decirles que ya los están midiendo en encuestas, que van bien, como instalado en el reparto de candidaturas. Solicitando citas con gobernadores y secretarios del gabinete para hablar de contratos”, detalla.

Incluso tenía protagonismo mediático, pues sus declaraciones en debates y entrevistas sonaban ya como “las del líder del partido, y no simplemente a las del novio de la dirigente”.

NO MARCAR DISTANCIA: EL ERROR DE LUISA MARÍA ALCALDE

A pesar de ser una de las figuras más “aquilatadas” del régimen –con una trayectoria que incluye la Secretaría del Trabajo, Gobernación y la dirigencia del partido–, Alcalde Luján “no supo marcar distancia”, considera el periodista, lo que terminó por hundirla.

Como ejemplo, señala la reciente promoción por parte de ambos a la empresa cervecera de Ávila.

“Que la presidenta Sheinbaum la haya invitado a dejar la dirigencia nacional de Morena tiene mucho que ver con él. También es cierto que ella no se ayudó porque no supo detectar las señales de la arrogancia de su novio, de su aspiración a la omnipresencia y su clara invasión de tareas”, sostiene.

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Isabel Serrano

Isabel Serrano

Editora con 13 años de trayectoria en medios impresos, especializada en el seguimiento y edición de contenidos de política y agenda nacional.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Veracruzana, con especialidad en periodismo, y egresada del Diplomado para Periodistas del Tecnológico de Monterrey (ITESM) en alianza con FEMSA (generación 2017).

Actualmente está a cargo de la sección de Opinión, donde edita contenidos de análisis y debate sobre la agenda pública.

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