Luisa Alcalde confirma su salida de Morena y acepta la oferta de Sheinbaum para la Consejería Jurídica

La presidenta nacional del partido del oficialismo Morena, Luisa María Alcalde Luján, confirmó que dejará la dirigencia nacional y aceptó la “honrosa encomienda” de la mandataria Claudia Sheinbaum para sumarse a su gabinete en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. “Estimadas y estimados compañeros de Morena, hoy quiero compartirles que me siento sumamente honrada por la invitación que he recibido de parte de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de formar parte de su gabinete al frente de la Consejería Jurídica. Le he compartido a la presidenta que sería un honor para mí seguir contribuyendo a la transformación desde esta trinchera. Para los de afuera es difícil entender que aquí no estamos por los cargos”, señaló a través de un video publicado en sus redes sociales. Aseguró que es un “honor” la invitación realizada por la Presidenta para seguir en el movimiento de la Cuarta Transformación “desde esta trinchera”. Alcalde Luján también aprovechó para anticiparse a las críticas de los partidos opositores, al señalar que “yo sé que para los de afuera es difícil de entender lo que para nosotros es sencillo, aquí no estamos por los cargos, sino por encargos”, acotó la próxima funcionaria.

12 MILLONES DE AFILIADOS DURANTE SU GESTIÓN Alcalde Luján compartió que se va de la dirigencia del partido contenta y orgullosa por todo lo logrado en un año, destacando el trabajo que hizo al frente del partido, como elevar al cuádruple las listas de afiliación: “Hoy somos más de 12 millones, somos el segundo partido más grande del mundo por población y el que más mujeres integra”, dijo; convirtiendo a Morena en la fuerza política más grande del mundo por población y que más mujeres integra. Alcalde Luján también mencionó la creación de la escuela municipalista para fortalecer la formación de cuadros que lleguen a las alcaldías de todo el país desde Morena, retomar las actividades de la Secretaría de jóvenes, y el relanzamiento del periódico, regeneración, el medio oficial de comunicación entre los militantes del partido guinda.

“Por eso, me voy contenta y orgullosa de pertenecer a un Movimiento extraordinario, con mujeres y hombres valientes, honestos y dispuestos a seguir luchando por nuestro país (...) Somos el Movimiento que fundó el mejor Presidente que ha tenido este país, el licenciado Andrés Manuel López Obrador”, añadió. Luisa María Alcalde destacó que en breve los órganos de dirección del partido serán convocados para elegir al nuevo o la nueva presidenta del comité ejecutivo nacional de Morena. Especialistas abordan que la forma de elegir a un nuevo dirigente están en los artículos 38 al 41 de los estatutos de Morena, a través de sesiones extraordinarias por el mismo Consejo o por convocatoria de otros Consejeros Nacionales para votar y elegir con al menos dos tercios al siguiente dirigente nacional.

SHEINBAUM INVITA A LUISA ALCALDE A CONSEJERÍA JURÍDICA FEDERAL Claudia Sheinbaum confirmó ajustes en su gabinete que impactan directamente en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. La salida de Esthela Damián Peralta marca el inicio de una reconfiguración en una de las áreas clave del gobierno. De acuerdo con la mandataria, la funcionaria presentó su renuncia con el objetivo de participar en procesos políticos rumbo a futuras elecciones. La decisión, explicó, responde a lineamientos internos que buscan garantizar transparencia y evitar conflictos de interés. En medio de estos cambios, Sheinbaum anunció que invitó a Luisa María Alcalde a asumir la titularidad de la Consejería Jurídica, tras la salida de Damián programada para el 30 de abril.

La presidenta explicó que la decisión se tomó tras evaluar distintos perfiles, destacando la trayectoria de Alcalde en áreas clave del gobierno, incluyendo su paso por la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Gobernación. “Es una excelente abogada, participó en muchos temas importantes del gobierno”, afirmó, al referirse a su posible incorporación. Sin embargo, también aclaró que la invitación aún no ha sido aceptada. “Me dijo: voy a pensarlo”, comentó la mandataria, dejando abierta la posibilidad de que el nombramiento se confirme en los próximos días.

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, afirmó que “ya buscará” a la presidenta Claudia Sheinbaum para comunicarle su decisión sobre si acepta incorporarse a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República o se mantiene al frente del partido. A su llegada a las oficinas de Morena la mañana de este miércoles, Alcalde dijo a N+ que se siente “muy honrada” por la invitación de la mandataria. “Me siento muy honrada de que la presienta haya pensado en mí para incorporarme a su equipo de trabajo al gabinete a la Consejería Jurídica, sin duda, para mí significa un reconocimiento a mi trayectoria. Así que me siento muy contenta”, expresó. La dirigente reiteró que, como lo expuso Sheinbaum en su conferencia matutina, solicitó unos días para definir su respuesta. “Lo más importante como le dije a ella ‘deme un ratito para pensarlo’, ya la buscaré para poder plantearle mi decisión y una vez que se lo plantee a ella”, añadió. Este movimiento ocurre en un contexto donde distintos perfiles del oficialismo comienzan a posicionarse de cara a los próximos procesos electorales, lo que ha derivado en ajustes dentro de la administración federal.

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