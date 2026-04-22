Hasta 20 años de prisión por ecocidio; diputados suben penas por tala y contaminación de aguas federales

CDMX.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas al Código Penal Federal para imponer nuevas multas y penas de cárcel por tala ilegal, cambio de uso de suelo en terrenos forestales y contaminación de ríos y del subsuelo. La minuta fue enviada al Senado de la República. Con 450 votos a favor, los legisladores avalaron modificar el artículo 418 para imponer de uno a nueve años de prisión y de mil a cinco mil días multa a quien ilegalmente desmonte, extraiga o destruya cualquier clase de vegetación natural o recurso forestal maderable.

El dictamen establece de dos a 10 años de prisión y de mil a cinco mil días multa para quien corte, arranque, derribe o tale árboles, así como para quien realice actividades de ocupación, invasión o cambio de uso de suelo en cualquier tipo de terreno forestal. La reforma prevé agravantes cuando las conductas se cometan con armas de fuego o mediante violencia contra personas, o para obtener lucro o beneficio económico, con aumento de la pena hasta 15 años de prisión y hasta ocho mil días multa. Señala que la sanción podrá incrementarse hasta 20 años de prisión y hasta 10 mil días multa cuando los hechos afecten un Área Natural Protegida.

Los diputados también aprobaron imponer de dos a 10 años de prisión y de 687 a seis mil 878 días multa a quien ilícitamente descargue, deposite o infiltre —o lo autorice u ordene— aguas residuales, líquidos químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes en suelos, subsuelos, aguas marinas, ríos, cuencas, vasos o corrientes de agua de competencia federal, cuando se cause un riesgo de daño o se dañe a recursos naturales, flora, fauna, calidad del agua, ecosistemas o ambiente. En tribuna, la diputada Eva María Vázquez (PAN) celebró la reforma y pidió que se aplique a funcionarios de Pemex, al mencionar el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México. “¿Cuántos años le tocan a los responsables de Pemex, por los derrames? ¿Cuántos por las fugas que se minimizan? ¿Cuántos por el silencio mientras el daño avanza?”, cuestionó.

La diputada Isidra de la Luz Rivas (PT) señaló que el uso de días multa es relevante porque, dijo, los delitos ambientales no son infracciones administrativas ordinarias, sino actos que lesionan bienes colectivos. Sostuvo que las sanciones vigentes no siempre son proporcionales al impacto y pidió multas efectivas y diseñadas con claridad. La diputada María Luisa Mendoza (PVEM) afirmó que, con base en estimaciones internacionales, los costos asociados al deterioro ambiental representan 4% del Producto Interno Bruto. Añadió que en México se pierden más de 150 mil hectáreas de bosques al año por tala ilegal y cambio de uso de suelo, y que gran parte de las aguas residuales se descargan sin tratamiento, además de que ríos y cuerpos de agua presentan algún grado de contaminación, según lo expuesto en el debate.

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