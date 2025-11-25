‘Hay grupos muy violentos’: Sheinbaum explica por qué blindaron el Centro Histórico antes del 25N

Noticias
/ 25 noviembre 2025
    'Hay grupos muy violentos': Sheinbaum explica por qué blindaron el Centro Histórico antes del 25N
    Sostuvo que las protestas no violentas “convencen más” y pidió seguir ejemplos históricos de lucha pacífica. /FOTO: CUARTOSCURO

La presidenta afirmó que las barreras buscan proteger a manifestantes, policías y el patrimonio, y llamó a una movilización pacífica

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la colocación de vallas en el Centro Histórico de la Ciudad de México con motivo de la marcha del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Aseguró que la medida busca prevenir enfrentamientos entre grupos participantes y cuerpos de seguridad.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el gobierno capitalino ha identificado la presencia recurrente de colectivos que actúan con violencia en este tipo de movilizaciones, lo que justificó la instalación de barreras de contención en espacios públicos y monumentos históricos. “Es de conocimiento público que luego llegan grupos muy violentos y no queremos que haya confrontación entre policía y manifestantes”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: ‘En Coahuila trabajamos para tener mujeres empoderadas, realizadas, seguras y felices’: Manolo Jiménez, durante la conferencia de Sheinbaum

Sheinbaum subrayó que el principal objetivo es proteger la vida e integridad de las personas que participan en la marcha, así como de los elementos policiales. Añadió que la colocación de vallas también busca evitar daños al patrimonio histórico del país, que suele verse afectado durante algunas manifestaciones.

“Las vallas se ponen para evitar confrontación, violencia y también cuidar la vida de la gente. Ese es el objetivo. También cuidar los monumentos históricos, el patrimonio de todas y todos los mexicanos”, enfatizó.

TE PUEDE INTERESAR: Bajo fuerte resguardo, Sheinbaum y Xiomara Castro se reúnen en Palacio Nacional

La presidenta aprovechó su mensaje para hacer un llamado a la movilización pacífica y rechazar cualquier tipo de agresión durante la jornada del 25N. Sostuvo que las protestas no violentas “convencen más” y pidió seguir ejemplos históricos de lucha pacífica.

“Siempre hacemos un llamado a que las marchas pacíficas son mejores, convencen más. Sigan el ejemplo de Gandhi, de Mandela, de muchas mujeres que históricamente han luchado pacíficamente por sus derechos”, señaló.

La mandataria recordó que el gobierno federal estará atento al desarrollo de las movilizaciones y reiteró que la prioridad es garantizar la seguridad de todas las participantes. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

