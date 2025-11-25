Bajo fuerte resguardo, Sheinbaum y Xiomara Castro se reúnen en Palacio Nacional

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional a su homóloga de Honduras, Xiomara Castro, en el inicio de una visita bilateral enfocada en fortalecer los vínculos políticos, diplomáticos y de cooperación entre ambas naciones. El encuentro forma parte de los esfuerzos de ambos gobiernos por consolidar una agenda común en temas de interés regional.

A las 12:05 horas, Sheinbaum dio la bienvenida a Castro en la Puerta de Honor, ubicada en el Zócalo capitalino. La zona permanecía resguardada con vallas debido a las manifestaciones previstas por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), por lo que la mandataria hondureña ingresó por la calle Corregidora.

Durante la recepción oficial, se llevaron a cabo los honores correspondientes a una visita de Estado, incluidos los protocolos diplomáticos y la interpretación de los himnos nacionales de ambos países. Posteriormente, las delegaciones se trasladaron a encuentros privados para revisar la agenda bilateral.

Sheinbaum señaló que uno de los objetivos principales es reforzar la relación que México mantiene con Honduras y avanzar en proyectos conjuntos relacionados con desarrollo regional, movilidad, cooperación económica y programas sociales.

La mandataria mexicana estuvo acompañada por el canciller Juan Ramón de la Fuente; la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur; y Lázaro Cárdenas Batel, jefe de Oficina de Presidencia. Todos integran parte del equipo que dará seguimiento a los acuerdos alcanzados.

La visita de Xiomara Castro ocurre en un contexto en el que ambos países buscan fortalecer su coordinación frente a desafíos regionales, incluyendo migración, seguridad y desarrollo social, temas que se abordarán en las reuniones de alto nivel.

Tras el protocolo inicial, las delegaciones iniciaron sus trabajos a puerta cerrada y se prevé que, al término de los encuentros, se emita un comunicado conjunto sobre los avances y acuerdos alcanzados durante la jornada. Con información de El Universal