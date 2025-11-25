Bajo fuerte resguardo, Sheinbaum y Xiomara Castro se reúnen en Palacio Nacional

Noticias
/ 25 noviembre 2025
    Bajo fuerte resguardo, Sheinbaum y Xiomara Castro se reúnen en Palacio Nacional
    Se llevaron a cabo los honores correspondientes a una visita de Estado, incluidos los protocolos diplomáticos y la interpretación de los himnos nacionales. /FOTO: ESPECIAL

La presidenta de Honduras realizó una visita oficial a México para profundizar la cooperación regional en distintos temas, en medio de las movilizaciones por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional a su homóloga de Honduras, Xiomara Castro, en el inicio de una visita bilateral enfocada en fortalecer los vínculos políticos, diplomáticos y de cooperación entre ambas naciones. El encuentro forma parte de los esfuerzos de ambos gobiernos por consolidar una agenda común en temas de interés regional.

A las 12:05 horas, Sheinbaum dio la bienvenida a Castro en la Puerta de Honor, ubicada en el Zócalo capitalino. La zona permanecía resguardada con vallas debido a las manifestaciones previstas por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), por lo que la mandataria hondureña ingresó por la calle Corregidora.

TE PUEDE INTERESAR: Logra Sheinbaum compromiso con todos los gobernadores para homologar el delito de abuso contra la mujer

Durante la recepción oficial, se llevaron a cabo los honores correspondientes a una visita de Estado, incluidos los protocolos diplomáticos y la interpretación de los himnos nacionales de ambos países. Posteriormente, las delegaciones se trasladaron a encuentros privados para revisar la agenda bilateral.

Sheinbaum señaló que uno de los objetivos principales es reforzar la relación que México mantiene con Honduras y avanzar en proyectos conjuntos relacionados con desarrollo regional, movilidad, cooperación económica y programas sociales.

TE PUEDE INTERESAR: ‘En Coahuila trabajamos para tener mujeres empoderadas, realizadas, seguras y felices’: Manolo Jiménez, durante la conferencia de Sheinbaum

La mandataria mexicana estuvo acompañada por el canciller Juan Ramón de la Fuente; la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur; y Lázaro Cárdenas Batel, jefe de Oficina de Presidencia. Todos integran parte del equipo que dará seguimiento a los acuerdos alcanzados.

La visita de Xiomara Castro ocurre en un contexto en el que ambos países buscan fortalecer su coordinación frente a desafíos regionales, incluyendo migración, seguridad y desarrollo social, temas que se abordarán en las reuniones de alto nivel.

Tras el protocolo inicial, las delegaciones iniciaron sus trabajos a puerta cerrada y se prevé que, al término de los encuentros, se emita un comunicado conjunto sobre los avances y acuerdos alcanzados durante la jornada. Con información de El Universal

Temas


política

Localizaciones


CDMX
Honduras

Personajes


Xiomara Castro
Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Se llevaron a cabo los honores correspondientes a una visita de Estado, incluidos los protocolos diplomáticos y la interpretación de los himnos nacionales.

Bajo fuerte resguardo, Sheinbaum y Xiomara Castro se reúnen en Palacio Nacional
Ayyselet Gutiérrez, sobreviviente de feminicidio en Ciudad de México. Mujeres víctimas de un intento de feminicidio tienen que sobrevivir a un sistema que les obstaculiza la justicia, las revictimiza e intenta acallarlas.

Víctimas de un intento de feminicidio en México tienen una doble lucha, sobrevivir y alcanzar justicia
El presidente ruso Vladimir Putin realiza una visita a un puesto de mando del grupo Oeste del Ejército ruso en un lugar no revelado.

Como sea, Putin gana: acepta un acuerdo de paz que favorece a Rusia o sigue la lucha
Datos oficiales indican que el 70.1% de las mexicanas de 15 años y más ha experimentado algún tipo de violencia.

México presenta estrategia para combatir violencia sexual y digital
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, anunció ayer que la reforma en materia de agua tendrá ajustes.

Ante lluvia de quejas ajustarán Ley de Aguas

El Tren Navideño de CPKC cruzará México este 2025 con un espectáculo de luces, música y tradición. Monterrey, San Luis Potosí, Acámbaro y Comonfort están en la ruta confirmada.

Tren navideño de Kansas City llegará a México; pasará por estos estados
Los Cuartos de Final del Apertura 2025 comienzan con un calendario ajustado por motivos de seguridad y tres series programadas para miércoles y sábado.

Toluca vs Juárez, Tigres vs Xolos y América vs Rayados: así arrancan los Cuartos de Final del Apertura 2025
Su legado no solo se encuentra en los personajes a los que dio vida, sino también en la huella personal y profesional.

De qué murió Gabriela Michel, actriz de doblaje y mamá de Aislinn Derbez