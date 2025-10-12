Hombre asesinado a balazos durante fiesta; no era invitado al evento

CULIACÁN, SIN.- Autoridades investigan la identidad de un hombre que fue asesinado a balazos la noche del sábado dentro de un salón de fiestas ubicado en la colonia Ferrocarrilera. La víctima, de entre 25 y 30 años, ingresó al lugar presuntamente para ocultarse de sus perseguidores.

De acuerdo con los primeros reportes policiacos, el joven llegó corriendo al salón, donde se celebraba un cumpleaños, e intentó mezclarse entre los asistentes. Los testigos afirmaron que momentos después arribaron dos motociclistas que lo habrían seguido desde varias calles antes.

Los agresores ingresaron al recinto y, tras ubicarlo entre la multitud, abrieron fuego en repetidas ocasiones. Las detonaciones de arma de fuego provocaron caos y pánico entre los asistentes, quienes huyeron hacia la calle o se resguardaron bajo las mesas para evitar ser alcanzados por las balas.

Minutos más tarde, testigos llamaron a las líneas de emergencia. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano arribaron al sitio y acordonaron la zona mientras paramédicos confirmaban el deceso del hombre.

El cuerpo quedó tendido cerca de la pista de baile, entre restos de vasos y decoración de fiesta. En la escena fueron localizados varios casquillos percutidos, presuntamente de arma corta, mismos que fueron asegurados por peritos de la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con la investigación inicial, el ataque ocurrió en un salón ubicado sobre la calle General Macario Gaxiola, una zona de alto flujo comercial y habitacional. Los agresores huyeron en motocicleta rumbo a calles aledañas, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

Vecinos reportaron haber escuchado al menos seis detonaciones antes de que las patrullas llegaran. “Primero fueron gritos, luego los balazos, y después silencio total”, dijo una testigo que vive frente al lugar.

A pesar de la rápida movilización de fuerzas estatales y federales, no se logró ubicar a los responsables. Elementos militares realizaron un recorrido por la zona, pero los sospechosos ya habían escapado.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde permanece en calidad de desconocido. Las autoridades esperan que familiares acudan a reclamarlo y aporten información que ayude a esclarecer el móvil del ataque. Con información de El Universal