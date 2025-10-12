Exhortan a Noroña a solicitar licencia y se separe de sus funciones

La senadora Lilly Téllez registró un exhorto a Gerardo Fernández Noroña para que pida licencia inmediata a su cargo y se separe de toda función parlamentaria, con el fin de que se investiguen irregularidades en su patrimonio y uso indebido de recursos.

Planteó que el senador de Morena debe ponerse a disposición de las autoridades competentes y enfrentar con plena transparencia y responsabilidad las denuncias, investigaciones y señalamientos públicos en su contra, luego de que se han dado a conocer discrepancias entre sus ingresos y su estilo de vida.

“Ningún cargo público debe convertirse en refugio para eludir responsabilidades jurídicas, ni la inmunidad parlamentaria debe transformarse en un escudo de impunidad.

“En los últimos meses, los medios de comunicación nacionales e internacionales han documentado hechos graves, contradicciones, inconsistencias en torno a la situación patrimonial, financiera y de gastos del senador Fernández Noroña, que generan legítimas dudas sobre la congruencia entre su nivel de ingresos y su estilo de vida, así como sobre la licitud y transparencia de los recursos que utiliza para sus actividades políticas y personales”, argumentó la senadora del PAN, en una propuesta de punto de acuerdo.

Aseguró que además de las dudas que ha generado el senador sobre la adquisición de su casa en Tepoztlán por 12 millones de pesos, ahora el legislador fue evidenciado por utilizar una aeronave privada en sus traslados en una gira por Coahuila, la cual, por su registro en el extranjero, podría haber ofrecido un servicio ilegal.

Citó que, conforme a la ley vigente, no está autorizada una matrícula extranjera para prestar servicios comerciales o de transporte de pasajeros en territorio mexicano, en vuelos que se originan en México, salvo que cuente con permiso de la Agencia Federal de Aviación Civil.

Recordó que Fernández Noroña ha sido señalado por no transparentar su declaración patrimonial completa y por ofrecer visiones contradictorias sobre sus bienes, créditos y fuentes de ingreso.