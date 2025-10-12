Exhortan a Noroña a solicitar licencia y se separe de sus funciones

México
/ 12 octubre 2025
    Exhortan a Noroña a solicitar licencia y se separe de sus funciones
    Lilly Téllez registró un exhorto a Gerardo Fernández Noroña (foto) para que pida licencia inmediata a su cargo y se separe de toda función, con el fin de que se investiguen irregularidades en patrimonio y uso indebido de recursos.

El senador de Morena debe ponerse a disposición de las autoridades competentes y enfrentar con plena transparencia y responsabilidad las denuncias

La senadora Lilly Téllez registró un exhorto a Gerardo Fernández Noroña para que pida licencia inmediata a su cargo y se separe de toda función parlamentaria, con el fin de que se investiguen irregularidades en su patrimonio y uso indebido de recursos.

Planteó que el senador de Morena debe ponerse a disposición de las autoridades competentes y enfrentar con plena transparencia y responsabilidad las denuncias, investigaciones y señalamientos públicos en su contra, luego de que se han dado a conocer discrepancias entre sus ingresos y su estilo de vida.

TE PUEDE INTERESAR: Alistan denuncia contra Noroña por uso de avión privado para gira en Coahuila

“Ningún cargo público debe convertirse en refugio para eludir responsabilidades jurídicas, ni la inmunidad parlamentaria debe transformarse en un escudo de impunidad.

“En los últimos meses, los medios de comunicación nacionales e internacionales han documentado hechos graves, contradicciones, inconsistencias en torno a la situación patrimonial, financiera y de gastos del senador Fernández Noroña, que generan legítimas dudas sobre la congruencia entre su nivel de ingresos y su estilo de vida, así como sobre la licitud y transparencia de los recursos que utiliza para sus actividades políticas y personales”, argumentó la senadora del PAN, en una propuesta de punto de acuerdo.

Aseguró que además de las dudas que ha generado el senador sobre la adquisición de su casa en Tepoztlán por 12 millones de pesos, ahora el legislador fue evidenciado por utilizar una aeronave privada en sus traslados en una gira por Coahuila, la cual, por su registro en el extranjero, podría haber ofrecido un servicio ilegal.

TE PUEDE INTERESAR: Responde Noroña a polémica por avión privado: Dijo Sheinbaum que ‘cuando es necesario se podía’

Citó que, conforme a la ley vigente, no está autorizada una matrícula extranjera para prestar servicios comerciales o de transporte de pasajeros en territorio mexicano, en vuelos que se originan en México, salvo que cuente con permiso de la Agencia Federal de Aviación Civil.

Recordó que Fernández Noroña ha sido señalado por no transparentar su declaración patrimonial completa y por ofrecer visiones contradictorias sobre sus bienes, créditos y fuentes de ingreso.

Temas


Partidos políticos

Localizaciones


México

Personajes


Gerardo Fernández Noroña
Lilly Téllez

Organizaciones


Morena
Senado De la República

true

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
Javier Vargas Arias, empresario del sector citrícola, fue asesinado la mañana del miércoles en la vía pública del municipio de Álamo Temapache, en el norte de Veracruz, región reconocida por su alta producción de cítricos.

Veracruz: Reportan asesinato de Javier Vargas, empresario citrícola en Álamo Temapache
La Coca-Cola hecha en México se exporta a más de 20 países y es especialmente codiciada en Estados Unidos, donde los coleccionistas incluso pagan más por las botellas originales de vidrio .

¿De qué está hecha la Coca-Cola Mexicana?... y por qué bajará el azúcar en la bebida
Del ámbito federal, casi la mitad de recursos por aclarar corresponden al Poder Judicial.

Encuentra ASF anomalías por 5.1 mil millones de pesos en gasto de 2024
Trump ha desplegado fuerzas federales, como agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Guardia Nacional, en diferentes ciudades bajo la excusa de altos índices de criminalidad y puesto como prioridad la detención de migrantes indocumentados. FOTO

Trump cancela planes para el despliegue inminente de tropas en San Francisco
Al inicio de su segundo mandato como presidente de EU, Trump designó a cárteles como grupos terroristas.

Insiste Donald Trump: ‘México está siendo gobernado por los cárteles’
Changpeng Zhao fue la primera persona en ser sentenciada a prisión por violar la ley que obliga a las instituciones financieras saber quiénes son sus clientes, monitorear las transacciones y presentar informes de actividad sospechosa. FOTO:

Donald Trump indulta al fundador de Binance, sentenciado por violar Ley de Secreto Bancario
El rey Carlos III de Gran Bretaña y a la reina Camila asistiendo a una oración ecuménica con el papa León XIV (C) en la Capilla Sixtina, en la Ciudad del Vaticano.

La Capilla Sixtina es testigo del histórico rezo entre el papa León XIV y el rey Carlos III