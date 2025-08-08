‘Hubo una gran ganadora, la Presidenta’: Sugiere Riva Palacio posible operación gubernamental en espionaje contra Andy

CDMX.- Una posible operación gubernamental, y no de sus “adversarios”, puede estar detrás del espionaje que Andrés López Beltrán, Andy, acusó recientemente tras la filtración de fotografías de su viaje a Japón. Así lo sugiere el periodista Raymundo Riva Palacio en su columna de hoy, donde incluso afirma que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) estaría detrás de las imágenes que exponen a Ricardo Monreal y a los Yunes en sus lujosas vacaciones en España e Italia, respectivamente. TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién está detrás del espionaje contra Andy? El señalamiento de un posible espionaje hecho por Andy, a través de una carta en la que intentó defenderse de las críticas por sus lujosas vacaciones, causó la burla de muchos. Sin embargo, el analista político advierte que más allá de una “declaración deschavetada” puede esconder algo más profundo, dado los “niveles de información y acceso en el régimen” que tiene el hijo de Andrés Manuel López Obrador.

Respecto al caso de Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, y los Yunes (el senador Miguel Ángel Yunes Márquez y su padre y suplente, Miguel Ángel Yunes Linares), asegura que fuentes del mismo gobierno le han confirmado que las fotos fueron tomadas por agentes del CNI. “De acuerdo con información corroborada con altas fuentes del gobierno, en el caso de Monreal y de los Yunes, sí. Fue un trabajo realizado por la oficina del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en Madrid –explicaron–, que hizo el seguimiento con el propósito de mostrar sus vacaciones de lujo y mostrar sus contradicciones para descalificarlos”, expone en su columna “Estrictamente Personal”.

‘DEMASIADAS COINCIDENCIAS PARA SER COINCIDENCIAS’ En el artículo, Riva Palacio advierte que son “demasiadas coincidencias para ser coincidencia” porque quienes fueron exhibidos, además de Andy, pertenecen al grupo político del expresidente: Ricardo Monreal, coordinador de diputado de Morena; Mario Delgado, secretario de Educación, pero impuesto por López Obrador en el gobierno de Sheinbaum. A ello se suma la coincidente aparición de forma simultánea de las imágenes que los exhiben disfrutando de sus lujosas vacaciones, en contraste con el discurso de austeridad promovido por llamada cuarta transformación. “La extraña aparición de las fotografías, casi en forma simultánea, tuvo su impacto, reflejado en el daño a la imagen de todos ellos y el debilitamiento de su posición política, o como en el caso de los Yunes, aumentar el lodo sobre la espalda del senador (Adán Augusto) López”, refiere. El senador pasa por una crisis política debido a la orden de aprehensión de quien fuera su secretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez, por vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

SHEINBAUM, LA GANADORA DE LA EXHIBIÓ DE LOS LUJOS MORENISTAS “Sin malicia”, señala el periodista, quien resulta “ganadora” de esta exhibición de morenistas es la presidenta Claudia Sheinbaum, pues políticamente se trata de figuras no alineadas a ella. “Si se analizara el resultado de esas imágenes sin malicia, hubo una gran ganadora, la presidenta Claudia Sheinbaum, porque el común denominador entre los exhibidos es que su correa de control no está en Palacio Nacional, sino en Palenque, y que han sido obstáculos en las cámaras y el partido, sin caminar junto a ella y, muchas veces, en su contra”, refiere. En su carta, López Beltrán nunca acusa un espionaje gubernamental, sino a quienes se refiere como sus “adversarios”. Sin embargo, Riva Palacio descarta esta posibilidad al advertir que el caso es “más complejo”.