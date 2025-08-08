‘Hubo una gran ganadora, la Presidenta’: Sugiere Riva Palacio posible operación gubernamental en espionaje contra Andy
El periodista, además, asegura que fuentes del mismo gobierno le han confirmado que el seguimiento a Monreal y a los Yunes fue un trabajo hecho por el Centro Nacional de Inteligencia
CDMX.- Una posible operación gubernamental, y no de sus “adversarios”, puede estar detrás del espionaje que Andrés López Beltrán, Andy, acusó recientemente tras la filtración de fotografías de su viaje a Japón.
Así lo sugiere el periodista Raymundo Riva Palacio en su columna de hoy, donde incluso afirma que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) estaría detrás de las imágenes que exponen a Ricardo Monreal y a los Yunes en sus lujosas vacaciones en España e Italia, respectivamente.
El señalamiento de un posible espionaje hecho por Andy, a través de una carta en la que intentó defenderse de las críticas por sus lujosas vacaciones, causó la burla de muchos.
Sin embargo, el analista político advierte que más allá de una “declaración deschavetada” puede esconder algo más profundo, dado los “niveles de información y acceso en el régimen” que tiene el hijo de Andrés Manuel López Obrador.
Respecto al caso de Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, y los Yunes (el senador Miguel Ángel Yunes Márquez y su padre y suplente, Miguel Ángel Yunes Linares), asegura que fuentes del mismo gobierno le han confirmado que las fotos fueron tomadas por agentes del CNI.
“De acuerdo con información corroborada con altas fuentes del gobierno, en el caso de Monreal y de los Yunes, sí. Fue un trabajo realizado por la oficina del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en Madrid –explicaron–, que hizo el seguimiento con el propósito de mostrar sus vacaciones de lujo y mostrar sus contradicciones para descalificarlos”, expone en su columna “Estrictamente Personal”.
‘DEMASIADAS COINCIDENCIAS PARA SER COINCIDENCIAS’
En el artículo, Riva Palacio advierte que son “demasiadas coincidencias para ser coincidencia” porque quienes fueron exhibidos, además de Andy, pertenecen al grupo político del expresidente: Ricardo Monreal, coordinador de diputado de Morena; Mario Delgado, secretario de Educación, pero impuesto por López Obrador en el gobierno de Sheinbaum.
A ello se suma la coincidente aparición de forma simultánea de las imágenes que los exhiben disfrutando de sus lujosas vacaciones, en contraste con el discurso de austeridad promovido por llamada cuarta transformación.
“La extraña aparición de las fotografías, casi en forma simultánea, tuvo su impacto, reflejado en el daño a la imagen de todos ellos y el debilitamiento de su posición política, o como en el caso de los Yunes, aumentar el lodo sobre la espalda del senador (Adán Augusto) López”, refiere.
El senador pasa por una crisis política debido a la orden de aprehensión de quien fuera su secretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez, por vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
SHEINBAUM, LA GANADORA DE LA EXHIBIÓ DE LOS LUJOS MORENISTAS
“Sin malicia”, señala el periodista, quien resulta “ganadora” de esta exhibición de morenistas es la presidenta Claudia Sheinbaum, pues políticamente se trata de figuras no alineadas a ella.
“Si se analizara el resultado de esas imágenes sin malicia, hubo una gran ganadora, la presidenta Claudia Sheinbaum, porque el común denominador entre los exhibidos es que su correa de control no está en Palacio Nacional, sino en Palenque, y que han sido obstáculos en las cámaras y el partido, sin caminar junto a ella y, muchas veces, en su contra”, refiere.
En su carta, López Beltrán nunca acusa un espionaje gubernamental, sino a quienes se refiere como sus “adversarios”. Sin embargo, Riva Palacio descarta esta posibilidad al advertir que el caso es “más complejo”.
DESCARTA RIVA PALACIO ESPIONAJE DE ADVERSARIOS ANDY LÓPEZ
Para el periodista Raymundo Riva Palacio hay muchas cuestiones que descartan una operación privada detrás del posible espionaje contra López Beltrán.
El hijo del expresidente fue captado en el lujoso hotel Okura en Tokio, Japón, donde la logística para seguirlo hace poco verosímil que se haya tratado de una acción de “adversarios”, de acuerdo con el periodista.
“Una operación clandestina privada tiene enormes dificultades para quien tuviera los recursos y la determinación para hacerlo”, expone.
De acuerdo con lo planteado por el analista, la complejidad logística, legal y diplomática que implica llevar a cabo una operación de ese tipo en territorio japonés hace poco viable esa hipótesis:
1) Japón es uno de los países con mayor control en contrainteligencia del mundo, por lo que realizar una operación de vigilancia sin ser detectado es altamente improbable sin apoyo local o estatal.
2) El seguimiento requiere logística profesional. Se necesitó saber con precisión dónde se hospedaba Andy, cómo se movía y estar en el lugar justo en el momento adecuado.
3) La seguridad en el hotel Okura. El establecimiento garantiza la privacidad de sus huéspedes, “personas de poder político y económico”, y con la revisión de cámaras de seguridad pudieron haber determinado el día en que fueron tomadas fotos, así como identificar a las personas responsables.
El periodista también descarta que las fotos hayan sido hechas por viajeros mexicanos, pues en caso de haber sido así, “reflejaría su alto nivel de información y politización, porque habrían escogido al mejor conducto para distribuirlas y garantizar su máxima exposición, como sucedió al ser publicadas por Latinus”.
Coincidentemente, López Beltrán no fue fotografiado “durante su vuelo, algo posible, pero no probable, dada el hambre por exhibirlo en donde se lo topen”.
El analista detalla que, de ser cierto lo que dijo Andy, “tomó una línea comercial a Tokio con una escala en Seattle, a donde sólo vuela Aeroméxico en código compartido con Delta”; una ruta pensada para viajeros mexicanos.
Por todo ese contexto, el periodista reitera que detrás de la exhibición de López Beltrán hay un trabajo institucional que tiene interés en exhibir a quienes no están alineados a Sheinbaum.
“El Gobierno Federal nunca admitirá que las fotografías fueron parte de una operación contra el grupo político de López Obrador, pero lo que dejó mostró que fue un trabajo institucional o espontáneo, hay un interés en exhibirlos, neutralizarlos y acabarlos políticamente, lo que le conviene a Sheinbaum”, remata.