Asegura líder de Morena que exhibir viajes es una campaña de la derecha

CDMX.- Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional de Morena, pidió a los dirigentes del partido que se conduzcan como un ejemplo de la justa medianía y añadió que existe una campaña por parte de la derecha para crear una percepción negativa del partido.

“Es importante que reforcemos la idea de que nuestros dirigentes, aunque se tengan los recursos de ponerse, por ejemplo, ropa muy cara, no hacerlo. Porque somos dirigentes de un movimiento que tiene que poner el ejemplo de la justa medianía”, expresó la dirigente.

Durante una conferencia de prensa la morenista afirmó que los partidos de oposición están buscando debilitar al movimiento de la Cuarta Transformación.

“Si se debilita Morena ¿Qué queda? ¿El PRIAN? ¿”Alito”? Hay una campaña sistemática como intentando instalar una narrativa, y la narrativa es, todos son iguales”, expuso la dirigente.

“Quiere crear una división y generar la percepción de que somos iguales, pero nada más alejado que eso. Ellos se dedicaron durante años a saquear este país y traicionar al pueblo de México, nosotros nunca”, añadió.