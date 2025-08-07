Asegura líder de Morena que exhibir viajes es una campaña de la derecha

    Asegura líder de Morena que exhibir viajes es una campaña de la derecha
    La oposición está buscando crear una percepción negativa de los morenistas, afirma presidenta del partido | Foto: Especial Vanguardia

Luisa Alcalde hace un llamado a los liderazgos a conducirse como un ejemplo

CDMX.- Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional de Morena, pidió a los dirigentes del partido que se conduzcan como un ejemplo de la justa medianía y añadió que existe una campaña por parte de la derecha para crear una percepción negativa del partido.

“Es importante que reforcemos la idea de que nuestros dirigentes, aunque se tengan los recursos de ponerse, por ejemplo, ropa muy cara, no hacerlo. Porque somos dirigentes de un movimiento que tiene que poner el ejemplo de la justa medianía”, expresó la dirigente.

Durante una conferencia de prensa la morenista afirmó que los partidos de oposición están buscando debilitar al movimiento de la Cuarta Transformación.

“Si se debilita Morena ¿Qué queda? ¿El PRIAN? ¿”Alito”? Hay una campaña sistemática como intentando instalar una narrativa, y la narrativa es, todos son iguales”, expuso la dirigente.

“Quiere crear una división y generar la percepción de que somos iguales, pero nada más alejado que eso. Ellos se dedicaron durante años a saquear este país y traicionar al pueblo de México, nosotros nunca”, añadió.

En las últimas semanas diversas figuras del movimiento de la Cuarta Transformación fueron captados en el extranjero en sitios caros, situación que fue criticada por internautas quienes señalaron que estas acciones no son congruentes con el principio de austeridad.

Luisa María Alcalde fue cuestionada sobre la ausencia de Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, y afirmó que está encargado de otras tareas.

“No debería por qué preocuparnos esta circunstancia”, mencionó tras explicar que le toca reunirse con la estructura de organización, conformada por los coordinadores operativos territoriales para evaluar las metas.

Respecto al viaje que realizó López Beltrán a Japón, la dirigente del partido puntualizó que no se cometió “ni un acto de corrupción, ni un delito, ni una falta”.

“Con sus recursos viajó, igual que los otros compañeros”, dijo, haciendo referencia al secretario Mario Delgado Carrillo y al legislador Ricardo Monreal Ávila.

Cuarta Transformación
Morena

