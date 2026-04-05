IBD advierte brecha en líderes mujeres del Ejecutivo; ODS 2030 se ve lejano en ese rubro

CDMX.- A pesar del aumento en la participación política de las mujeres en los últimos 15 años, la brecha de género en el acceso a la titularidad del Poder Ejecutivo permanece amplia, por lo que las metas de igualdad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) hacia 2030 difícilmente se alcanzarán en ese rubro, de acuerdo con un estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República. El documento retoma el reporte de D. Clark (28 de noviembre de 2025) sobre el número de países donde la posición más alta del poder ejecutivo fue ocupada por una mujer entre 1960 y 2025, y señala que de 2010 a 2025 el crecimiento fue más acelerado frente a periodos similares previos.

El análisis precisa que el cargo más alto del Ejecutivo ha sido ocupado por una mujer en solo 65 países desde 1960, cuando Sirimavo Bandaranaike fue elegida primera ministra de Sri Lanka. Agrega que el incremento ha sido gradual y que el avance más rápido se observa en los últimos 15 años. Según el estudio, en julio de 2025 había 14 países liderados por mujeres, y Liechtenstein, Namibia y Surinam eligieron a sus primeras líderes femeninas ese mismo año. También subraya que nunca ha habido más de 17 países con mujeres en los puestos más altos en un solo año, lo que representa menos de 10% en comparación con los hombres que han ocupado esos cargos, considerando 193 Estados miembros de la ONU.

En el periodo 2000-2025, el promedio anual de mujeres que ocuparon de manera simultánea la presidencia o jefatura de gobierno fue de alrededor de 12. El documento apunta que de 2008 a 2010 la cifra pasó de 7 a 15, y que desde 2010 se sostuvo e incluso aumentó, con excepción de 2016, 2017 y 2018, cuando se registraron alrededor de 12 mujeres en esos puestos. El IBD indica que en 2025 había 15 mujeres como presidentas o primeras ministras entre los 193 Estados miembros de la ONU, excluyendo a la Ciudad del Vaticano y Palestina, lo que equivale a cerca de 7.8% de los países del mundo. Con ese dato, estima que por cada mujer que encabeza un gobierno hay aproximadamente 12 hombres en la misma posición.

El estudio reconoce que el aumento de la participación política de las mujeres ha sido resultado de procesos de cambio institucional y reformas orientadas a la inclusión, la igualdad y la no discriminación, además de medidas como cuotas de género y paridad, que han incrementado la representación en espacios de decisión. Con base en cifras de ONU Mujeres, el documento señala que 32 mujeres de 29 países se desempeñaban como jefas de Estado y/o de Gobierno en septiembre de 2025, y advierte que, si se mantiene el ritmo actual, el objetivo de igualdad en participación y liderazgo político planteado para 2030 será difícil de cumplir, en línea con el ODS 5 sobre igualdad de género.

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