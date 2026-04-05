IBD advierte brecha en líderes mujeres del Ejecutivo; ODS 2030 se ve lejano en ese rubro

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 5 abril 2026
    IBD advierte brecha en líderes mujeres del Ejecutivo; ODS 2030 se ve lejano en ese rubro
    Un análisis del Instituto Belisario Domínguez señala que, pese al avance en representación política, el acceso de mujeres al máximo cargo del Ejecutivo sigue siendo marginal a escala global. ESPECIAL
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


Mujeres

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Senado De la República

Con datos hasta 2025, el documento calcula que por cada mujer al frente de un gobierno hay alrededor de 12 hombres

CDMX.- A pesar del aumento en la participación política de las mujeres en los últimos 15 años, la brecha de género en el acceso a la titularidad del Poder Ejecutivo permanece amplia, por lo que las metas de igualdad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) hacia 2030 difícilmente se alcanzarán en ese rubro, de acuerdo con un estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.

El documento retoma el reporte de D. Clark (28 de noviembre de 2025) sobre el número de países donde la posición más alta del poder ejecutivo fue ocupada por una mujer entre 1960 y 2025, y señala que de 2010 a 2025 el crecimiento fue más acelerado frente a periodos similares previos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/reportan-chapopote-de-derrame-en-tabasco-y-veracruz-ahora-en-texas-IH19784268

El análisis precisa que el cargo más alto del Ejecutivo ha sido ocupado por una mujer en solo 65 países desde 1960, cuando Sirimavo Bandaranaike fue elegida primera ministra de Sri Lanka. Agrega que el incremento ha sido gradual y que el avance más rápido se observa en los últimos 15 años.

Según el estudio, en julio de 2025 había 14 países liderados por mujeres, y Liechtenstein, Namibia y Surinam eligieron a sus primeras líderes femeninas ese mismo año. También subraya que nunca ha habido más de 17 países con mujeres en los puestos más altos en un solo año, lo que representa menos de 10% en comparación con los hombres que han ocupado esos cargos, considerando 193 Estados miembros de la ONU.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/buscan-sin-experiencia-ser-consejeros-del-ine-LH19784438

En el periodo 2000-2025, el promedio anual de mujeres que ocuparon de manera simultánea la presidencia o jefatura de gobierno fue de alrededor de 12. El documento apunta que de 2008 a 2010 la cifra pasó de 7 a 15, y que desde 2010 se sostuvo e incluso aumentó, con excepción de 2016, 2017 y 2018, cuando se registraron alrededor de 12 mujeres en esos puestos.

El IBD indica que en 2025 había 15 mujeres como presidentas o primeras ministras entre los 193 Estados miembros de la ONU, excluyendo a la Ciudad del Vaticano y Palestina, lo que equivale a cerca de 7.8% de los países del mundo. Con ese dato, estima que por cada mujer que encabeza un gobierno hay aproximadamente 12 hombres en la misma posición.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/hernan-bermudez-es-vinculado-a-proceso-por-desaparicion-forzada-IH19784693

El estudio reconoce que el aumento de la participación política de las mujeres ha sido resultado de procesos de cambio institucional y reformas orientadas a la inclusión, la igualdad y la no discriminación, además de medidas como cuotas de género y paridad, que han incrementado la representación en espacios de decisión.

Con base en cifras de ONU Mujeres, el documento señala que 32 mujeres de 29 países se desempeñaban como jefas de Estado y/o de Gobierno en septiembre de 2025, y advierte que, si se mantiene el ritmo actual, el objetivo de igualdad en participación y liderazgo político planteado para 2030 será difícil de cumplir, en línea con el ODS 5 sobre igualdad de género.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Mujeres

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Senado De la República

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Señalan que lo ocurrido no fue un accidente, sino consecuencia de negligencia.

Exigen justicia por víctimas del Axe Ceremonia en anticoncierto
Salas de cine en Saltillo registraron llenos durante el periodo vacacional

Mario Galaxy y Proyecto Salvación llenan salas de cine en Saltillo; ven recuperación tras pandemia
El Gobierno de México elevó el estímulo fiscal al diésel a 81.2%, en medio de tensiones globales en el mercado petrolero. La medida busca contener el impacto del IEPS y estabilizar los precios al consumidor.

Aumentan subsidio al diésel hasta 81.2%, esto debes pagar por cada litro
Durante esta temporada de Semana Santa, marcada por el aumento de visitantes en destinos de playa, comenzó a circular información sobre la presencia de una peculiar criatura marina.

Dragón azul: El peligroso animal que asustó a turistas en playas durante Semana Santa... ¿Qué es?
El monto, el parentesco y el tipo de operación determinan si debes declarar o no.

SAT: cuánto dinero puedes transferir a un familiar sin pagar impuestos
La ciudad de San Antonio, Texas, nombró el 3 de abril como el “Día de Peso Pluma” y entregó la llave de la ciudad al cantante de corridos tumbados.

¡Es oficial! San Antonio celebra el Día de Peso Pluma y le entregan la llave de la ciudad al cantante
Gabriela Jáquez celebró con UCLA la conquista del título nacional de la NCAA, tras coronarse en una histórica final del basquetbol colegial femenil en Estados Unidos.

Gabriela Jáquez hace historia: primera mexicana campeona de la NCAA con UCLA
Esta imagen, tomada de un video proporcionado por la NASA, muestra la Tierra, a la izquierda, desde la nave espacial Orion de la NASA mientras encendía sus motores rumbo a la Luna el jueves 2 de abril de 2026.

La misión Artemis II se ubica a casi a mitad de su camino de hacer historia en el regreso a la Luna