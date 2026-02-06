Incautan seis avionetas en Veracruz; FGR indaga vuelos no autorizados tras denuncia

/ 6 febrero 2026
    Incautan seis avionetas en Veracruz; FGR indaga vuelos no autorizados tras denuncia
    El caso se suma a las acciones reportadas por autoridades para identificar y desarticular posibles puntos de operación no autorizada asociados a actividades ilícitas. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
Carlos M.M.

Un inmueble a pie de carretera en el sur de Veracruz quedó bajo resguardo federal tras un aseguramiento de aeronaves que abrió una investigación por el uso irregular de instalaciones vinculadas al tránsito aéreo.

POZA RICA, VER.- Autoridades aseguraron al menos seis avionetas en un inmueble ubicado sobre la carretera Cosamaloapan–Papaloapan, entre las comunidades de La Isleta y La Carmela, en el municipio de Otatitlán, Veracruz.

El despliegue se realizó tras una llamada anónima a los teléfonos de emergencia y derivó en un operativo en el que se resguardó el predio donde estaban las aeronaves, de acuerdo con la información difundida por la Fiscalía General de la República (FGR).

La autoridad federal señaló que existe sospecha de que el lugar era utilizado de manera ilícita para realizar despegues y aterrizajes no autorizados. “La carpeta de investigación se inició por la probable comisión del delito de uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo”, indicó la FGR.

En el sitio, las autoridades precisaron que cinco de los aviones estaban operantes y que uno fue localizado semidesmantelado. También se encontró un fuselaje sin hélices, sin motor y sin tren de aterrizaje.

El aseguramiento se realizó con autorización de una autoridad judicial federal y el inmueble quedó bajo resguardo para la integración de la carpeta de investigación.

En el operativo participaron elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con instancias del Gabinete de Seguridad, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, bajo conducción del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional en Veracruz.

El caso se suma a las acciones reportadas por autoridades federales y estatales para identificar y desarticular posibles puntos de operación no autorizada asociados a actividades ilícitas, con aseguramientos e investigaciones en curso.

