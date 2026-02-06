Seguridad Pública confirma secuestro de Gerardo Arredondo, excandidato a presidencia de Salamanca
Tras rumores iniciales, la Dirección de Seguridad Pública de Salamanca confirmó la privación de la libertad del empresario Gerardo Arredondo
La Dirección de Seguridad Pública de Salamanca, Guanajuato, confirmó el secuestro del empresario y excandidato a la presidencia municipal, Gerardo Arredondo Hernández, que sucedió durante la mañana de este 6 de febrero en la zona sur de la ciudad.
Reportes de medios de comunicación indicaron que la privación de la libertad —encabezada por un grupo de sujetos armados a bordo de una camioneta— ocurrió al exterior de un negocio de Arredondo Hernández, ubicado entre la Avenida Comunicaciones Norte y Río Nilo, en la colonia Las Fuentes.
“Ante la denuncia, de inmediato se desplegó un operativo conjunto por parte de las fuerzas de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno: municipal, estatal y federal, con el objetivo de localizar al ciudadano afectado y esclarecer los hechos”, especifica la ficha informativa.
Las diligencias correspondientes están siendo encabezadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), para encontrar a los responsables y garantizar justicia.
Por su parte, la Dirección de Seguridad Pública municipal ha tomado las medidas necesarias para abordar los hechos: “Se continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades correspondientes para esclarecer la situación y garantizar la seguridad de todos los habitantes de Salamanca”.
QUIÉN ES GERARDO ARREDONDO, EMPRESARIO SECUESTRADO EN SALAMANCA
Gerardo Arredondo Hernández es un arquitecto y representante de la Asociación de Empresarios de Salamanca. Fue candidato a la presidencia municipal en 2024, por parte del Partido Acción Nacional (PAN).
Tras la derrota en su carrera política, el empresario se desarrolló en el ámbito de la construcción, iniciando un negocio local.
También es propietario de un podcast llamado ‘Gerardo Te Escucha’, donde se encarga de entrevistar a ciudadanos de distintas edades y ocupaciones.