$!Seguridad Pública confirma secuestro de Gerardo Arredondo, excandidato a presidencia de Salamanca

La Dirección de Seguridad Pública de Salamanca, Guanajuato, confirmó el secuestro del empresario y excandidato a la presidencia municipal, Gerardo Arredondo Hernández, que sucedió durante la mañana de este 6 de febrero en la zona sur de la ciudad.

Reportes de medios de comunicación indicaron que la privación de la libertad —encabezada por un grupo de sujetos armados a bordo de una camioneta— ocurrió al exterior de un negocio de Arredondo Hernández, ubicado entre la Avenida Comunicaciones Norte y Río Nilo, en la colonia Las Fuentes.

TE PUEDE INTERESAR: Localizan fosa clandestina en Sinaola; peritos excavan bajo resguardo de fuerzas federales

“Ante la denuncia, de inmediato se desplegó un operativo conjunto por parte de las fuerzas de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno: municipal, estatal y federal, con el objetivo de localizar al ciudadano afectado y esclarecer los hechos”, especifica la ficha informativa.

Las diligencias correspondientes están siendo encabezadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), para encontrar a los responsables y garantizar justicia.