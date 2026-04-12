Indignación en CDMX: acusan a mujer de drogar a su hija de dos años con “mona”

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo a una mujer identificada como Ingrid Joselin “N” , acusada de presuntamente drogar con una “mona” a su hija de dos años en calles de la alcaldía Venustiano Carranza. El caso ha encendido alertas entre autoridades y especialistas por el peligro extremo que implica la exposición de menores a solventes tóxicos.

¿Qué ocurrió en Venustiano Carranza?

De acuerdo con los reportes, vecinos de la zona denunciaron el pasado 11 de abril que una mujer estaba dando a inhalar solventes químicos a una menor. Tras recibir el aviso, policías capitalinos acudieron al lugar y confirmaron la situación, procediendo a la detención inmediata de la presunta responsable.

La menor fue trasladada a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para recibir atención y valoración médica, luego de presentar signos de intoxicación.

La acusada ya había sido detenida antes

Según información difundida por el periodista Carlos Jiménez, Ingrid Joselin “N” habría sido detenida al menos 12 veces anteriormente, lo que agrava la preocupación sobre el entorno en el que vivía la niña.

¿Qué es una “mona” y por qué es tan peligrosa?

El término “mona” se usa coloquialmente para describir trapos, bolsas o materiales impregnados con solventes industriales (como thinner o pegamentos) que son inhalados por sus efectos psicoactivos.

Estas sustancias no están diseñadas para consumo humano y pueden provocar daños severos, incluso desde la primera exposición.

Efectos inmediatos de inhalar solventes

Entre los síntomas más frecuentes están:

- Sensación falsa de euforia

- Risas incontrolables

- Alucinaciones

- Mareos y náuseas

- Pérdida de equilibrio

- Riesgos graves para la salud

Especialistas advierten que inhalar thinner o solventes puede causar:

- Daño pulmonar y paros respiratorios

- Insuficiencia hepática, renal o cardiaca

- Alteraciones neurológicas permanentes

- Pérdida de visión y audición

- Muerte súbita, incluso en una sola inhalación

Un caso que evidencia violencia infantil y adicciones

Este hecho no solo representa un posible delito de maltrato infantil, sino también una grave forma de violencia que pone en riesgo la vida de una menor incapaz de defenderse. La exposición a inhalantes en niños pequeños puede generar secuelas irreversibles en el desarrollo cerebral, pulmonar y motor.