‘Infiltrados’ en Fiscalía intentaron boicotear proceso contra involucrados de caso Ayotzinapa, dice AMLO

En medio de las dudas que han surgido respecto a la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó una hipótesis sobre lo que sucedió dentro de la Fiscalía General de la República (FGR) para boicotear el proceso judicial en contra de los involucrados.

De acuerdo con el mandatario, una vez solicitadas las órdenes de aprehensión, personas “infiltradas” dentro de la Fiscalía buscaron “dinamitar el proceso ampliando la lista de los presuntos responsables”.

Publicidad

“Todo el aparato que estaba y muchos infiltrados no se dieron cuenta o cuando se dieron cuenta ya era demasiado tarde de que se habían solicitado las órdenes de aprehensión de las personas que aparecían en el informe, cuando se enteran, aún cuando ellos llevaban los casos se negaron a firmar, hubo una rebelión, eso fue lo que sucedió y sin embargo se fue hacia adelante y en la desesperación, esa es mi hipótesis, quisieron dinamitar el proceso ampliando la lista de los presuntos responsables”, lanzó.

Te podría interesar: Padres de los 43 normalistas exigen pruebas científicas

“De esa manera, si en vez de que fueran cinco o seis militares le agregaban 20 más, yo ya iba a decir, no párenle y si estaban 15 o 20 funcionarios acusados y le agregaban 10, lo mismo, entonces dijimos no, vamos a apegarnos al informe, a lo que está en el informe, sin que signifique que los que están incluyendo sean inocentes”, apuntó.

Publicidad

López Obrador aclaró que con estas acciones buscaban proteger al exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, uno de los funcionarios que participó en la construcción de la verdad histórica sobre la desaparición de los estudiantes durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Por esta razón defendió la actuación de la Fiscalía y aseguró que si no se procedía con las órdenes de aprehensión, los infiltrados iban a informar a los inculpados para que pudiesen escapar de la justicia.

Te podría interesar: Chats en WhatsApp de Guerreros Unido no son confiables en Caso Ayotzinapa, apunta GIEI

Publicidad

“Hubo alguien que me dijo, es que si se hubiese esperado un mes hubiese sido impecable, si nos esperamos un mes no detenemos a nadie, como muchos [que están prófugos] porque ellos mismos se iban a encargar de informarles”, sostuvo.

El presidente aseguró que los mismos infiltrados están detrás del rechazo a los mensajes de Whatsapp incluidos en el informe sobre el caso Ayotzinapa de la Comisión de Verdad y Justicia (COVAJ).

“Entonces ahora el segundo paso de los infiltrados o sorprendidos o considerados no tomados en cuenta o estrictos defensores del debido proceso... ahora es, las pruebas no son sólidas, son fotografías de pantalla, se inventó, no, ya lo dije, Alejandro Encinas tiene todos los datos complementarios, por cada caso hay 10 pruebas”, sentenció.

Publicidad

Con información de medios