Suspenden pasaportes de Estados Unidos que no cumplan con los requisitos de seguridad

Información
/ 29 noviembre 2025
    Suspenden pasaportes de Estados Unidos que no cumplan con los requisitos de seguridad
    Suspenden pasaportes de Estados Unidos que no cumplan con los requisitos de seguridad FOTO: VANGUARDIA

Ciudadanos y extranjeros naturalizados con pasaportes que superen los 15 años de antigüedad deberán hacer el trámite desde cero

Durante noviembre se ha destacado que las autoridades del Departamento de Estado de los Estados Unidos suspenderá el pasaporte de los ciudadanos, o naturalizados, que no lo hayan actualizado.

Aunque la persona resida en otros países como en México, si tiene un pasaporte de los Estados Unidos, y no cumplió con las correspondientes actualizaciones, el documento ya no será válido.

El uso del pasaporte es obligatorio para el transporte entre naciones, y tenerlo vencido o suspendido puede causar problemáticas en trámites oficiales o con las autoridades migratorias.

TE PUEDE INTERESAR: CURP Biométrica obligatoria... requisitos, documentos, módulos y cómo tramitarla en 2025

Por ello es relevante que los ciudadanos y extranjeros naturalizados correspondan con las especificaciones del Departamento del Estado.

PASAPORTES SUSPENDIDOS DE LOS ESTADOS UNIDOS

Según las nuevas normativas de dicha dependencia de los Estados Unidos, todos los pasaportes que superen los 15 años de antigüedad, desde su fecha de emisión, serán suspendidos de manera automática.

Las autoridades explicaron que el documento ya no cuenta con los parámetros de seguridad actuales, haciendo énfasis en los estándares de datos biométricos.

RENOVACIÓN DE PASAPORTE SUSPENDIDO

Quienes tengan un pasaporte de los Estados Unidos vencido recibirán una notificación y tendrán que realizar un proceso de emisión desde cero. Se explicó que los pasaportes suspendidos, por esta normativa, no califican para una renovación simplificada.

TE PUEDE INTERESAR: Consulado de México abrirá este sábado para trámites de pasaporte e INE en Eagle Pass

Por ello, los ciudadanos y extranjeros deberán entregar los siguientes documentos para completar el trámite:

*) Prueba original de ciudadanía o naturalización

*) Documento de identidad vigente

*) Formularios DS-11 presencial

*) Pago completo de las tarifas.

Temas


Migración
Pasaporte
trámites

Localizaciones


Estados Unidos

true

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

COMENTARIOS

Selección de los editores
México suministró más agua de la cuenca del río Bravo el último año del ciclo quinquenal que en los cuatro años previos juntos.

EU y Texas exigen a México pagar agua faltante

Cuauhtémoc Cárdenas destacó la capacidad que tuvo su padre, el General Lázaro Cárdenas del Río, para respetar a la Oposición.

Urge Cuauhtémoc Cárdenas al Gobierno de Sheinbaum un diálogo con sus críticos
La nueva titular interina de la FGR, Ernestina Godoy, nombró como sus titulares de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Oficialía Mayor.

Godoy hace cambios en la FGR: llegan Héctor Elizalde, César Oliveiros y Laura Gómez
Policías de la SSC rescataron a una niña de seis años golpeada y encerrada por su madre en un domicilio de la colonia Pro Hogar; la mujer fue detenida y el caso quedó en manos del Ministerio Público.

Detienen a mujer señalada de agredir y encerrar a su hija de 6 años, en Azcapotzalco: ‘Mi mamá me quería matar’
La medida forma parte de los esfuerzos para prevenir que “foráneos ilegales” utilicen el sistema financiero de EU para transferir fondos obtenidos no legalmente.

Unidad antilavado de EU actualiza alerta sobre transferencias que involucren a inmigrantes e incluye las remesas
La amenaza de Trump de detener la inmigración sería un golpe serio para una nación que durante mucho tiempo se ha definido como destino de inmigrantes. FOTO:

Trump dice que ‘pausará permanentemente’ la inmigración desde países pobres
Donald Trump habla con las tropas estadounidenses por video desde su propiedad de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida.

Advierte Trump que se considere el espacio aéreo de Venezuela ‘cerrado en su totalidad’
El presidente Donald Trump sostiene una fotografía mientras se dirige a reporteros tras hablar con las tropas por video desde su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida. FOTO: AP / Alex Brandon

Tras el tiroteo en Washington, Trump intensifica sus posturas antiinmigración