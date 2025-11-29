Suspenden pasaportes de Estados Unidos que no cumplan con los requisitos de seguridad

Durante noviembre se ha destacado que las autoridades del Departamento de Estado de los Estados Unidos suspenderá el pasaporte de los ciudadanos, o naturalizados, que no lo hayan actualizado.

Aunque la persona resida en otros países como en México, si tiene un pasaporte de los Estados Unidos, y no cumplió con las correspondientes actualizaciones, el documento ya no será válido.

El uso del pasaporte es obligatorio para el transporte entre naciones, y tenerlo vencido o suspendido puede causar problemáticas en trámites oficiales o con las autoridades migratorias.

Por ello es relevante que los ciudadanos y extranjeros naturalizados correspondan con las especificaciones del Departamento del Estado.

PASAPORTES SUSPENDIDOS DE LOS ESTADOS UNIDOS

Según las nuevas normativas de dicha dependencia de los Estados Unidos, todos los pasaportes que superen los 15 años de antigüedad, desde su fecha de emisión, serán suspendidos de manera automática.

Las autoridades explicaron que el documento ya no cuenta con los parámetros de seguridad actuales, haciendo énfasis en los estándares de datos biométricos.

RENOVACIÓN DE PASAPORTE SUSPENDIDO

Quienes tengan un pasaporte de los Estados Unidos vencido recibirán una notificación y tendrán que realizar un proceso de emisión desde cero. Se explicó que los pasaportes suspendidos, por esta normativa, no califican para una renovación simplificada.

Por ello, los ciudadanos y extranjeros deberán entregar los siguientes documentos para completar el trámite:

*) Prueba original de ciudadanía o naturalización

*) Documento de identidad vigente

*) Formularios DS-11 presencial

*) Pago completo de las tarifas.