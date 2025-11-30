AMLO reaparece y presenta su nuevo libro ‘Grandeza’

México
/ 30 noviembre 2025
    AMLO reaparece y presenta su nuevo libro ‘Grandeza’
    El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reapareció en la vida pública -luego de elegir el retiro tras su sexenio- con el lanzamiento de su nuevo libro ‘Grandeza’. FOTO: X

Se trata de un agradecimiento al legado de conocimientos, valores, costumbres, tradiciones y arte de México

El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reapareció en la vida pública -luego de elegir el retiro tras su sexenio y autoexiliarse en Chiapas desde 2024- con el lanzamiento de su nuevo libro ‘Grandeza’.

A través de un mensaje en redes sociales, AMLO anunció la publicación del libro, con el cual busca reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo, “a la civilización negada, como diría Guillermo Bonfil Batalla”.

Afirmó que se trata de un agradecimiento al legado de conocimientos, valores, costumbres, tradiciones y arte de la nación.

TE PUEDE INTERESAR: ‘No estaban perdidos, andaban de parranda’: hermano de AMLO minimiza desapariciones

“Les comparto este video sobre mi libro Grandeza. Se trata de reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo, a la civilización negada, como diría Guillermo Bonfil Batalla, porque gracias a ese legado de conocimientos, valores, costumbres, tradiciones y arte, México, a pesar de los pesares, sigue siendo una potencia cultural en el mundo (...) A ustedes envío un abrazo con todo mi corazón”, escribió en su publicación, junto a un video publicado en YouTube.

Cabe destacar que se trata del libro número 21 publicado por el exmandatario; el último fue “¡Gracias!”, donde se hace un recuento desde sus inicios en la política hasta el 31 de diciembre de 2023, el último día de su penúltimo año como presidente previo a las elecciones federales del 2024 y que Claudia Sheinbaum asumiera el cargo.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum niega viaje a Palenque y rechaza especulaciones sobre reunión con López Obrador

‘ME RETIRÉ DE LA VIDA POLÍTICA, NO ES UNA SIMULACIÓN’

En el video publicado en YouTube, el exmandatario mexicano descartó realizar una gira nacional para presentar su nuevo libro, por lo que subió el material para anunciar su próxima obra y la temática.

Ya que desde que dejó Palacio Nacional para mantenerse alejado en Palenque, Chiapas, aprovechó para hablar sobre su vida en el retiro: “Como saben, entregué la banda presidencial a nuestra compañera, amiga y extraordinaria Presidenta, Claudia Sheinbaum. Hace un año y dos meses, desde ese 1 de octubre me vine aquí, a la quinta La Chingada, en Chiapas. Esta casa me la heredaron mis padres”, dijo AMLO.

“Decidí venirme e iniciar una vida nueva porque me retiré de la vida política, no es una simulación, estoy jubilado”, destacó López Obrador; “Decidí retirarme, no sentirme insustituible. No actuar como caudillo, jefe máximo, poder tras el trono, no no no. Hay que hacer valer la democracia”, abundó.

Además, elogió el trabajo de Sheinbaum como presidenta del país, al afirmar que la nación está en buenas manos, mientras él se dedicaba a hacer teoría y escribir: “La política es teoría y práctica, ya no estoy en la práctica, sino en la teoría”.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum felicita a AMLO por su cumpleaños... ‘Nuestro reconocimiento siempre’

SHEINBAUM DIO ADELANTO DE NUEVO LIBRO DE AMLO

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó en días pasados que el expresidente Andrés Manuel López Obrador publicaría un nuevo libro “pronto (...) primero, sí es cierto que ya va a salir su libro pronto, eso sí nos platicaron”, señaló.

La Presidenta explicó, en tono distendido, que la información le llegó de manera indirecta: “¿Quién me platicó? Un pajarito, no... la esposa del presidente López Obrador, Beatriz, le platico a una amiga, y una amiga platicó. Así fue, la amiga de la amiga”, dijo entre risas.

Sobre el contenido del libro, Sheinbaum apuntó que solo conocía algunos temas generales: “Sabemos qué tiene que ver con el humanismo mexicano y la grandeza cultural de México, pero no sabemos nada más”.

TE PUEDE INTERESAR: AMLO impuso a Rubén Rocha Moya en Sinaloa... ‘Fui candidato por decisión del presidente’

¿QUÉ OTROS LIBROS ESCRIBIÓ AMLO?

Hasta el momento, AMLO (expresidente de México y fundador del partido político de Morena) se ha destacado por escribir diversos libros, aunque abarcan distintas problemáticas del país, en su mayoría son de giro político.

Destacando publicaciones como: “¡Gracias!” (2024); “A la mitad del camino” (2021); “Hacia una economía moral” (2019); “2018 La salida” (2017); “El poder en el Trópico” (2015); “La mafia nos robó la Presidencia” (2007); y “Entre la historia y la esperanza” (1995).

Temas


Expresidentes
Redes sociales
libros

Localizaciones


México

Personajes


Andrés Manuel López Obrador

Organizaciones


Morena

