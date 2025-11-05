11 muertos y más de 30 heridos tras incendio en casa para ancianos en Bosnia

SARAJEVO.-Al menos 11 personas murieron y más de 30 resultaron heridas en un incendio en una casa de ancianos en Bosnia ocurrido durante la noche, según dijeron las autoridades bosnias el miércoles.

No estaba claro qué causó el incendio en el séptimo piso del edificio en Tuzla el martes por la noche. Los medios bosnios informaron que los pisos superiores del complejo estaban ocupados por personas mayores que no podían moverse por sí mismas o estaban enfermas.

El alcalde de Tuzla, Zijad Lugavic, afirmó que entre los heridos se encontraban bomberos y trabajadores de rescate, y que las autoridades estaban celebrando una reunión de emergencia el miércoles para evaluar la situación.

Ruza Kajic, quien vive en el tercer piso, comentó que se había ido a la cama cuando escuchó “sonidos de estallidos” y vio llamas bajando desde los pisos superiores.

“Todo comenzó a romperse, no sé si mis ventanas están enteras”, dijo Kajic a Avaz TV. “Salí corriendo”.