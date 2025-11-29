144 personas que estaban desaparecidas son localizadas tras el incendio en Hong Kong

HONG KONG- Hoy sábado las autoridades de Hong Kong dieron a conoce que 144 personas se encontraban desaparecidas tras el incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court finalmente fueron localizadas ilesas, no obstante, precisaron cerca de 150 aún continúan sin poder ser contactadas.

Hasta ahora, el número de personas que perdieron la vida es de 128; las labores de identificación continúan en curso.

Por su parte, Karen Tsang Shuk‑yin, quien es la jefa de la unidad policial de investigación de víctimas, indicó que 44 cuerpos aún no han podido ser identificados y que la Policía inició a avisar tanto a los familiares como a las personas que denunciaron la desaparición para que participen en el proceso.

“Dentro de esos 150 casos, en cien solo hemos recibido detalles muy escasos, a veces un apodo o incluso dudas sobre si la persona vivía realmente en Wang Fuk Court”, detalló Tsang en declaraciones concedidas al South China Morning Post, y prosiguió que actualmente la Policía está contactando “uno por uno” a quienes llamaron a la línea habilitada para lograr avanzar en la identificación.

Con información de la Agencia de Noticias EFE.