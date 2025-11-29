144 personas que estaban desaparecidas son localizadas tras el incendio en Hong Kong

/ 29 noviembre 2025
    144 personas que estaban desaparecidas son localizadas tras el incendio en Hong Kong
    Los bomberos caminan entre los edificios quemados tras el incendio mortal que comenzó el miércoles en Wang Fuk Court, una urbanización en el distrito de Tai Po, en los Nuevos Territorios de Hong Kong. Foto: AP/Chan Long Hei

Las autoridades confirmaron que aún hay 150 sin ser encontradas

HONG KONG- Hoy sábado las autoridades de Hong Kong dieron a conoce que 144 personas se encontraban desaparecidas tras el incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court finalmente fueron localizadas ilesas, no obstante, precisaron cerca de 150 aún continúan sin poder ser contactadas.

Hasta ahora, el número de personas que perdieron la vida es de 128; las labores de identificación continúan en curso.

TE PUEDE INTERESAR: Arrestan a 8 más tras incendio de torres en Hong Kong; prevén que número de víctimas aumente

Por su parte, Karen Tsang Shuk‑yin, quien es la jefa de la unidad policial de investigación de víctimas, indicó que 44 cuerpos aún no han podido ser identificados y que la Policía inició a avisar tanto a los familiares como a las personas que denunciaron la desaparición para que participen en el proceso.

Dentro de esos 150 casos, en cien solo hemos recibido detalles muy escasos, a veces un apodo o incluso dudas sobre si la persona vivía realmente en Wang Fuk Court”, detalló Tsang en declaraciones concedidas al South China Morning Post, y prosiguió que actualmente la Policía está contactando “uno por uno” a quienes llamaron a la línea habilitada para lograr avanzar en la identificación.

Con información de la Agencia de Noticias EFE.

Mauricio Ortega Galindo

Con experiencia de 15 años laborando en VANGUARDIA, en el área de redacción.

Licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental, maestría en psicoterapia Gestalt, especialidad en Desarrollo Humano. Se especializa en Terapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Además, presta sus servicios como psicoterapeuta al programa Touchinglife para empleados de la empresa MAGNA en Saltillo y Ramos Arizpe desde 2010.

