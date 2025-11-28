Arrestan a 8 más tras incendio de torres en Hong Kong; prevén que número de víctimas aumente

HONG KONG.-Las autoridades arrestaron a otras ocho personas involucradas en la renovación de las torres que se incendiaron en Hong Kong, donde al momento suman 128 víctimas.

Elementos de bomberos de Hong Kong hallaron decenas de cuerpos más el viernes durante una búsqueda intensiva en el complejo residencial en el que un incendio arrasó con siete de los ocho edificios.

TE PUEDE INTERESAR: Incendio en Hong Kong arrasa con complejo residencial

Andy Yeung, director de los bomberos, dijo que más de 2 mil 300 bomberos y personal médico participaron en la operación, y 12 bomberos estaban entre las 79 personas heridas. Un bombero también murió, había dicho anteriormente.

Tras indagar se observó que algunas alarmas contra incendios en el complejo, en que residían muchas personas mayores, no sonaron cuando las probaron, dijo Andy Yeung, director de los Servicios de Bomberos de Hong Kong.

Ante los hechos, las autoridades arrestaron el viernes a siete hombres y una mujer, de edades entre 40 y 63 años, incluyendo subcontratistas de andamios, directores de una empresa consultora de ingeniería y directores de proyecto que supervisaban la renovación, señaló la Comisión Independiente Contra la Corrupción en un comunicado.

Cabe recordar que tomó un día para que los bomberos controlaran el fuego, y no se declaró completamente extinguido hasta el viernes por la mañana, unas 40 horas después que comenzara.

Prevén que se encuentren más cuerpos

El secretario de Seguridad, Chris Tang, informó que unas 200 personas siguen desaparecidas. Eso incluye 89 cuerpos que aún no han sido identificados.

Sin embargo, las autoridades señalaron que podrían recuperarse más restos, aunque los equipos han terminado la búsqueda de cualquier persona viva atrapada dentro.

Entre los muertos se encuentran dos trabajadores inmigrantes indonesios, anunció el jueves el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia. Otras 11 personas de Indonesia que trabajaban como empleadas domésticas en el complejo de apartamentos seguían desaparecidas, dijo el cónsul general indonesio Yul Edison.