Arrestan a 8 más tras incendio de torres en Hong Kong; prevén que número de víctimas aumente

Internacional
/ 28 noviembre 2025
    Arrestan a 8 más tras incendio de torres en Hong Kong; prevén que número de víctimas aumente
    El incendio saltó rápidamente de un edificio a otro cuando se incendiaron paneles de espuma y andamios de bambú cubiertos con redes aparentemente instaladas por una empresa de construcción. FOTO: AP.

La cifra de muertos a causa de uno de los incendios más mortíferos que se hayan registrado en la ciudad aumentó a 128, y muchas personas siguen desaparecidas

HONG KONG.-Las autoridades arrestaron a otras ocho personas involucradas en la renovación de las torres que se incendiaron en Hong Kong, donde al momento suman 128 víctimas.

Elementos de bomberos de Hong Kong hallaron decenas de cuerpos más el viernes durante una búsqueda intensiva en el complejo residencial en el que un incendio arrasó con siete de los ocho edificios.

TE PUEDE INTERESAR: Incendio en Hong Kong arrasa con complejo residencial

Andy Yeung, director de los bomberos, dijo que más de 2 mil 300 bomberos y personal médico participaron en la operación, y 12 bomberos estaban entre las 79 personas heridas. Un bombero también murió, había dicho anteriormente.

Tras indagar se observó que algunas alarmas contra incendios en el complejo, en que residían muchas personas mayores, no sonaron cuando las probaron, dijo Andy Yeung, director de los Servicios de Bomberos de Hong Kong.

Ante los hechos, las autoridades arrestaron el viernes a siete hombres y una mujer, de edades entre 40 y 63 años, incluyendo subcontratistas de andamios, directores de una empresa consultora de ingeniería y directores de proyecto que supervisaban la renovación, señaló la Comisión Independiente Contra la Corrupción en un comunicado.

Cabe recordar que tomó un día para que los bomberos controlaran el fuego, y no se declaró completamente extinguido hasta el viernes por la mañana, unas 40 horas después que comenzara.

Prevén que se encuentren más cuerpos

El secretario de Seguridad, Chris Tang, informó que unas 200 personas siguen desaparecidas. Eso incluye 89 cuerpos que aún no han sido identificados.

Sin embargo, las autoridades señalaron que podrían recuperarse más restos, aunque los equipos han terminado la búsqueda de cualquier persona viva atrapada dentro.

Entre los muertos se encuentran dos trabajadores inmigrantes indonesios, anunció el jueves el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia. Otras 11 personas de Indonesia que trabajaban como empleadas domésticas en el complejo de apartamentos seguían desaparecidas, dijo el cónsul general indonesio Yul Edison.

Temas


Bomberos
Detenciones
Muertes

Localizaciones


Hong Kong

COMENTARIOS

Selección de los editores
Las profesiones más requeridas a futuro serán médicos, enfermeras, programadores, especialistas en inteligencia artificial, investigadores, arquitectos, ingenieros y biotecnólogos.

Dominarán hacia 2050 empleos en salud, tecnología e industria en México: IMCO
En trabajo de hogar se contempla proporcionar alimentos, limpieza y mantenimiento a la vivienda, limpieza y cuidado de la ropa y calzado, compras y administración del hogar, entre otras actividades.

Coahuila: Aportan mujeres 70% del valor por trabajo del hogar no remunerado; ‘refleja desigualdad estructural’

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que Alejandro Gertz Manero dejó la FGR tras aceptar ser representante de México en una embajada. Ernestina Godoy asumirá de manera provisional.

‘Le ofrecí una embajada y aceptó’... Sheinbaum sobre renuncia de Gerzt Manero a la FGR
En sus investigaciones, la Fiscalía General de la República (FGR) encontró que a principios de este año los Farías contactaron a Daniel Roldán Morales, uno de los operadores de Reyes, para tratar de negociar un aumento en la tarifa.

Tiene red de Rocha vínculos con Cártel de Sinaloa
Destacó inversión de 433 mdp en vehículos tácticos, patrullas, armas largas y cortas, municiones, uniformes, cascos balísticos, chalecos y equipos anti motín.

Consolidar a Coahuila como el más seguro del norte, reto para 2026: Secretario de Seguridad
Descubre los precios y platillos de la cena navideña Costco 2025. Lasañas, pavo, romeritos, lomos y ensaladas listas para servir en esta temporada.

Cena navideña Costco 2025... precios y platillos disponibles
¿Qué hacer en Saltillo? Llega el Encuentro de Artesanía y Cocina Tradicional, teatro de sombras y musicales

¿Qué hacer en Saltillo? Llega el Encuentro de Artesanía y Cocina Tradicional, teatro de sombras y musicales
CeeDee Lamb concretó una jugada de 51 yardas que cambió el rumbo del juego especial de Día de Acción de Gracias.

Triunfo que enciende la vela: Cowboys toman el segundo juego de Thanksgiving y hunden a Chiefs rumbo a Playoffs