37 años después de la masacre de Tiananmen, aún se siguen buscando la verdad y la rendición de cuentas

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    37 años después de la masacre de Tiananmen, aún se siguen buscando la verdad y la rendición de cuentas
    Participantes asisten a una vigilia en la Plaza de la Democracia para conmemorar el 37.º aniversario de la represión militar china contra el movimiento prodemocrático en la Plaza de Tiananmen de Pekín, en Taipéi. AP/Chiang Ying-ying

Las autoridades chinas siguen evitando cualquier revisión oficial de aquellos hechos y mantienen una estricta censura sobre cualquier referencia pública al aniversario

PEKÍN- Treinta y siete años después de la masacre de Tiananmen las demandas de verdad y rendición de cuentas volvieron a escucharse este jueves por parte de familiares de las víctimas, organizaciones de derechos humanos, Taiwán y Hong Kong, frente al mutismo de China, donde el episodio sigue siendo el mayor tabú político del país.

Mientras en China continental cualquier referencia pública a la efeméride permanece sometida a una estricta censura, distintas voces dentro y fuera del mundo chino aprovecharon el aniversario para reclamar verdad, justicia y un reconocimiento oficial de lo ocurrido.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/testimonios-contra-la-censura-oficial-el-recuerdo-de-tiananmen-perdura-36-anos-despues-IC16149573

Las autoridades de Pekín, por su parte, mantuvieron sin cambios una postura que considera zanjada la cuestión y evita cualquier revisión de los acontecimientos de 1989.

MEMORIA FRENTE AL SILENCIO

Las Madres de Tiananmen, grupo formado por familiares de víctimas de la represión militar de 1989, reclamaron a las autoridades chinas que aclaren cuántas personas murieron, resultaron heridas o desaparecieron y exigieron que el Gobierno “afronte honestamente” lo ocurrido, “haga pública la verdad” y “rinda cuentas»” ante las familias y la sociedad china.

$!Un activista realiza una manifestación en la zona de Causeway Bay, en el 37.º aniversario de la represión de la Plaza de Tiananmen en China, en Hong Kong
Un activista realiza una manifestación en la zona de Causeway Bay, en el 37.º aniversario de la represión de la Plaza de Tiananmen en China, en Hong Kong AP/Chan Long Hei

Las organizaciones Human Rights Watch (HRW) y Network of Chinese Human Rights Defenders (CHRD) denunciaron asimismo la censura y la persecución de quienes tratan de conmemorar el aniversario, y advirtieron de que las autoridades nunca han investigado ni juzgado a los responsables de la represión.

Desde Taiwán, el presidente Lai Ching-te instó a Pekín a «reconocer la verdad, aliviar el dolor y abrir un camino hacia la reconciliación y el diálogo», y aseguró que un país verdaderamente grande debe tener «el valor de afrontar las heridas de su historia».

UNA POSTURA SIN CAMBIOS

Frente a esas demandas, las autoridades chinas mantuvieron la misma posición que han sostenido durante décadas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/tiananmen-35-anos-despues-una-generacion-con-mas-recursos-pero-mucho-mas-controlada-HL12193037

El Gobierno reiteró este jueves que ya existe una «conclusión clara» sobre los sucesos de 1989 y acusó a Estados Unidos de «distorsionar los hechos históricos» e interferir en sus asuntos internos, en respuesta a unas declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

La portavoz del Ministerio de Exteriores, Mao Ning, recordó que Pekín considera zanjada la cuestión relativa a la “agitación política ocurrida a finales de los años ochenta” y expresó la “fuerte insatisfacción y firme oposición” de China a las palabras del jefe de la diplomacia estadounidense.

$!Una vigilia en la Plaza de la Democracia para conmemorar el 37.º aniversario de la represión contra el movimiento prodemocrático en la Plaza de Tiananmen.
Una vigilia en la Plaza de la Democracia para conmemorar el 37.º aniversario de la represión contra el movimiento prodemocrático en la Plaza de Tiananmen. AP/Chiang Ying-ying

Rubio había afirmado la víspera que “ningún intento puede borrar la historia» y aseguró que quienes sacrificaron sus vidas para defender la libertad de expresión y de reunión pacífica «algún día serán reivindicados”.

HONG KONG BLINDADO

Hong Kong amaneció este jueves con vehículos blindados y patrullas antiterroristas rodeando el Parque Victoria, el espacio que durante más de treinta años acogió vigilias donde miles de personas encendían velas por las víctimas y que fue sustituido, por cuarto año consecutivo, por una feria impulsadas por asociaciones afines a Pekín.

La presión se sintió a pie de calle, en una jornada marcada por controles selectivos, registros de mochilas, vigilancia en las salidas del metro y la consigna tácita de no dejar rastro visible de memoria.

La víspera, un artista fue retenido brevemente cuando intentó atar a una señal de tráfico un cordel rojo de 6,4 metros, una referencia numérica a la fecha de la masacre.

UNA HERIDA SIN BALANCE OFICIAL

La noche del 3 al 4 de junio de 1989, soldados y tanques del Ejército chino se abrieron paso hasta la céntrica plaza de Tiananmen y sus alrededores, donde se manifestaban desde hacía semanas estudiantes y trabajadores que exigían el fin de la corrupción y una mayor apertura política.

La cifra de víctimas nunca fue revelada oficialmente por Pekín y diversas fuentes independientes la sitúan entre varios cientos y varios miles de fallecidos.

Treinta y siete años después, las autoridades chinas siguen evitando cualquier revisión oficial de aquellos hechos y mantienen una estricta censura sobre cualquier referencia pública al aniversario, mientras una de las principales demandas de familiares y activistas continúa siendo la misma: conocer cuántas personas murieron realmente durante la represión.

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