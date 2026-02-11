5 capos enviados de México a EU son investigados por ICE; tendrían nexos al CJNG y Cártel de Sinaloa

/ 11 febrero 2026
    5 capos enviados de México a EU son investigados por ICE; tendrían nexos al CJNG y Cártel de Sinaloa
    El ICE notificó que cinco personas detenidas, que fueron enviadas por México a Estados Unidos el pasado 20 de enero, son investigadas por sus nexos a importantes grupos del crimen organizado. ESPECIAL

Los cinco reos investigados fueron enviados a Estados Unidos el pasado 20 de enero de 2026, junto a otros 27 detenidos

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) notificó que cinco personas detenidas, que fueron enviadas por México a Estados Unidos el pasado 20 de enero, son investigadas por sus nexos a importantes grupos del crimen organizado.

Entre las acusaciones principales, la institución estadounidense señaló que algunos de los capos son integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otros del Cártel de Sinaloa: organizaciones que fueron designadas como terroristas extranjeras por delitos de narcotráfico y tráfico de armas, así como tráfico de migrantes hacia Estados Unidos y la repatriación de grandes cantidades de dinero a México.

QUIÉNES SON LOS CINCO MEXICANOS ACUSADOS DE TRABAJAR PARA EL CJNG Y EL CÁRTEL DE SINALOA

Fue a través de una publicación en la red social X (antes Twitter) que el ICE explicó los cargos que se le imputan a cada uno de los cinco capos extraditados:

—María del Carmen Navarro Sánchez (alias ‘La Señora’), Luis Carlos Dávalos López y Gustavo Castro-Medina:

Son acusados de proporcionar apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras designadas, tráfico de narcóticos, tráfico de armas, contrabando de grandes cantidades de dinero y tráfico de personas.

—Humberto Rivera-Rivera (alias ‘El Viejón’):

Sería líder de una facción del Cártel de Sinaloa en el Valle de Juárez y está acusado de tráfico de narcóticos.

—Roberto González-Hernández (alias ‘El 04’):

Miembro de alto rango del Cártel de Los Cabrera acusado de conspiración para poseer con la intención de distribuir narcóticos, tráfico de inmigrantes y posesión de un arma de fuego durante un delito de drogas.

“Estos arrestos demuestran el poder de la cooperación internacional para desmantelar las organizaciones criminales transnacionales que amenazan a nuestras comunidades”, declaró Taekuk Cho, agente especial interino a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de El Paso.

Añadió que el “HSI El Paso y nuestros aliados en las fuerzas del orden están comprometidos a llevar a los fugitivos ante la justicia y a proteger la seguridad de Estados Unidos”.

ARRESTO DE CAPOS EN MÉXICO QUE FUERON EXTRADITADOS EN ENERO 2026

En el comunicado del ICE, se destacó que el Gobierno de México cumplimentó las órdenes de captura emitidas tras las acusaciones formales en el Distrito Oeste de Texas y, posteriormente, fueron deportados a San Antonio, donde el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos procedió a las detenciones.

Por la parte de México, fue el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien confirmó el traslado de 37 capos hacia el país vecino, luego de ser considerados como una “amenaza real” para la seguridad del país.

De esta forma, “ya son 92 criminales de alto impacto enviados a EE.UU. en esta administración que ya no podrán generar violencia en nuestro país”, añadió el secretario federal mexicano.

Al respecto, el ICE indicó que este envío es el tercero en que México hace uso de la Ley de Seguridad Nacional para “expulsar a fugitivos a Estados Unidos. Asimismo, destacó que este envío, realizado durante enero de 2026, incluyó a 32 personas y ha sido el más grande: el primero fue en febrero de 2025 que involucró a 29 reos, y el segundo fue en agosto de 2025 con 26 detenidos.

