Dan a conocer que el 86 % de los migrantes detenidos por el ICE carecen de historial violento

MIAMI- Cerca de seis de cada siete migrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) en el primer año de la actual Administración de Donald Trump, el 86 %, carecen de historial criminal violento, reveló este lunes la cadena CBS con base en un documento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El reporte encontró que menos del 14 % de los casi 400 mil migrantes arrestados por el ICE del 21 de enero de 2025 al 31 de enero de 2026 tienen antecedentes penales o están acusados de crímenes con violencia.

Además, cerca de cuatro de cada 10 detenidos por el ICE no tenían ningún antecedente criminal en absoluto, y algunos solo estaban acusados de ofensas civiles de inmigración, como vivir de forma ilegal en Estados Unidos o sobrepasar el tiempo permitido de su estadía en el país.

El informe ilustra que, aunque el 60 % de los detenidos sí tenían algún historial delictivo, “la mayoría de los cargos criminales o sentencias no fueron por crímenes violentos”, añadió CBS.

En este sentido, ejemplifica que menos del 2 % de los arrestados tenían cargos por homicidio o ataques sexuales, y solo el 2 % de los aprehendidos estaban acusados de pertenecer a alguna pandilla.