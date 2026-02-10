Dan a conocer que el 86 % de los migrantes detenidos por el ICE carecen de historial violento

Internacional
/ 10 febrero 2026
    Dan a conocer que el 86 % de los migrantes detenidos por el ICE carecen de historial violento
    Kristi Noem, Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, habla durante un evento en la frontera con México el miércoles 4 de febrero de 2026, en Nogales, Arizona. AP/Ross D. Franklin
AP
por AP

Arrestos
Detenciones
Migrantes

Localizaciones


Estados Unidos

Organizaciones


DHS
ICE

De acuerdo a un reporte menos del 14 % de los casi 400 mil migrantes arrestados por el ICE del 21 de enero de 2025 al 31 de enero de 2026 tienen antecedentes penales

MIAMI- Cerca de seis de cada siete migrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) en el primer año de la actual Administración de Donald Trump, el 86 %, carecen de historial criminal violento, reveló este lunes la cadena CBS con base en un documento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El reporte encontró que menos del 14 % de los casi 400 mil migrantes arrestados por el ICE del 21 de enero de 2025 al 31 de enero de 2026 tienen antecedentes penales o están acusados de crímenes con violencia.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Golpiza fue injustificada’: migrante con 8 fracturas en el cráneo durante arresto de ICE

Además, cerca de cuatro de cada 10 detenidos por el ICE no tenían ningún antecedente criminal en absoluto, y algunos solo estaban acusados de ofensas civiles de inmigración, como vivir de forma ilegal en Estados Unidos o sobrepasar el tiempo permitido de su estadía en el país.

El informe ilustra que, aunque el 60 % de los detenidos sí tenían algún historial delictivo, “la mayoría de los cargos criminales o sentencias no fueron por crímenes violentos”, añadió CBS.

En este sentido, ejemplifica que menos del 2 % de los arrestados tenían cargos por homicidio o ataques sexuales, y solo el 2 % de los aprehendidos estaban acusados de pertenecer a alguna pandilla.

$!Personas protestan contra las operaciones del ICE después de que Kristi Noem hablara en la frontera en Nogales, Arizona.
Personas protestan contra las operaciones del ICE después de que Kristi Noem hablara en la frontera en Nogales, Arizona. AP/Ross D. Franklin

Aunque los arrestos del ICE en el primer año de Trump fueron más del triple de los 113 mil de 2024, último año completo de la presidencia de Joe Biden (2021-2025), el porcentaje de aquellos con un antecedente criminal cayó a 60 % en la actual Administración, desde un 72 % previo.

La información se suma a otras investigaciones, como una de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) que en enero reveló que la detención de inmigrantes latinos sin récord criminal se sextuplicó en Estados Unidos desde el comienzo de la segunda presidencia de Trump.

La universidad documentó un promedio mensual de 6 mil inmigrantes latinos sin antecedentes penales que entraron a centros de detención de febrero a septiembre de 2025, en comparación con cerca de 900 al mes en el mismo lapso de 2024, durante la Administración de Biden.

Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), reaccionó este lunes al reporte de CBS al exponer que el narcotráfico, distribución de pornografía infantil, robo, fraude, manejar alcoholizado, tráfico de personas, y solicitación de menores de edad son “crímenes no violentos”.

”Como dijimos, cerca del 70 % de aquellos extranjeros criminales ilegales arrestados bajo el presidente Trump y la secretaria (Kristi) Noem (del DHS) tienen cargos criminales pendientes o condenas previas”, aseveró McLaughlin en X.

