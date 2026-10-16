51 % de los votantes latinos en EU apoya a los demócratas y 75 % desaprueba a Trump

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    51 % de los votantes latinos en EU apoya a los demócratas y 75 % desaprueba a Trump
    El presidente Donald Trump llega a un mitin de campaña en el Aeropuerto Municipal de Dalton, el viernes 16 de octubre de 2026, en Dalton, Georgia. AP/Mark Schiefelbein

En general, siete de cada 10 latinos, el 70 %, considera que las políticas del mandatario “han sido dañinas” para los hispanos

MIAMI- Más de la mitad de los votantes latinos en Estados Unidos, el 51 %, apoya a los candidatos demócratas al Congreso, mientras tres de cada cuatro, el 75 %, desaprueban la gestión del presidente Donald Trump, expuso este viernes una nueva encuesta del Pew Research Center.

Entre tanto, el 24 % de los votantes hispanos registrados respalda a los candidatos republicanos al Congreso, el 18 % se mantiene indeciso y el 7 % favorece a otros partidos menores o independientes, según el sondeo, publicado a menos de tres semanas de que sean las elecciones de mitad de mandato de Trump el 3 de noviembre.

El 55 % de los latinos percibe su sufragio como “un voto contra Trump”, mientras que solo el 14 % lo considera una muestra de “apoyo”, y el 30 % no valora al mandatario como un factor, añadió el informe de la organización, uno de los principales centros de investigación demográfica de Estados Unidos.

Encuesta revela que los votantes prefieren a los demócratas en temas clave, pero no confían en ningún partido

Aunque Trump recibió casi la mitad del voto hispano en las elecciones de 2024, un récord para un candidato presidencial republicano, según recordó Pew Research Center, ahora solo la quinta parte de este grupo, el 21 %, aprueba su gestión.

Entre quienes votaron por Trump en 2024, la aprobación es del 57 %, y casi dos tercios de ellos, el 65 %, respaldará a los republicanos en los comicios legislativos.

En general, siete de cada 10 latinos, el 70 %, considera que las políticas del mandatario “han sido dañinas” para los hispanos y el 61 % opina que las condiciones para este grupo “han empeorado” en el último año.

La principal preocupación de los hispanos es la economía, pues el 86 % la consideró “muy importante” para definir su voto, incluso por encima de la migración, mencionada por menos de dos tercios de ellos, el 64 %.

Los latinos también enunciaron como prioridades el acceso a la salud (80 %), la educación (75 %) y el futuro de la democracia (69 %).

En economía, ocho de cada 10, el 80 %, se muestran “muy preocupados” por el precio de la gasolina y los energéticos, al igual que la vivienda, mientras que el 78 % dijo lo mismo sobre el costo de los alimentos y bienes de consumo, y el 77 % sobre la salud.

Sobre inmigración, tras un récord mensual de 50 mil arrestos migratorios en agosto, la mayor cifra del segundo mandato de Trump, el 62 % señaló que el gobierno está “haciendo demasiado” en cuestión de deportaciones, pero el 22 % opinó que es “lo apropiado” y el 14 % que es “demasiado poco”.

La encuesta fue en línea y por teléfono a 774 votantes latinos del 28 de septiembre al 4 de octubre, en inglés y español, con un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 4.8 %.

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