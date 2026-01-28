A partir de hoy Sarah Mullally es la primera mujer que dirige la Iglesia anglicana en sus 500 años de historia

28 enero 2026
    Ceremonia de Confirmación de Elección que confirma legalmente a Dame Sarah Mullally como nueva Arzobispo de Canterbury, en la Catedral de San Pablo, en el centro de Londres. AP/Gareth Fuller

La nueva jefa de la Iglesia anglicana juró hoy al cargo en la Catedral de San Pablo de Londres

LONDRES- La elección de Mullally en el año pasado como primada de la Iglesia anglicana, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo en su historia, abría la puerta a un cambio de paradigma, con el que se busca lograr la unidad en una congregación dividida y golpeada por una crisis de confianza entre sus fieles.

La que también fuera la primera obispa de Londres tiene como reto liderar a lo que se calcula son 95 millones de fieles en 165 países en un año complicado para la religión oficial de Inglaterra después de la la renuncia del anterior arzobispo de Canterbury, Justin Welby, derivado de su gestión en diversos casos de abusos sexuales dentro de la institución.

Además de esta crisis, se enfrentará a la división entre diversas facciones de la Iglesia, cuyo líder supremo es el rey Carlos III, y que tienen que ver con las posturas entorno al matrimonio igualitario o al recelo que aún tienen algunos sectores sobre el sacerdocio femenino.

Mullally también fue la jefa de enfermería más joven de Inglaterra

“No podemos continuar en comunión con aquellos que defienden la agenda revisionista, que ha abandonado la palabra infalible de Dios como autoridad final”, precisa en un comunicado de los conservadores, quienes son liderados por el obispo Laurent Mbanda de Ruanda.

Ceremonia de Confirmación de Elección que confirma legalmente a Dame Sarah Mullally como nueva Arzobispo de Canterbury, en la Catedral de San Pablo. AP/James Manning

Por otra parte, Mullally ya había participado en proceso conocido como “Vivir en Amor y Fe” que se llevó acabo entre 2020 y 2023 y que derivó en la introducción de las “Oraciones de Amor y Fe” dirigidas a las parejas del mismo sexo, siendo este un hecho fuertemente criticado desde el sector conservador.

En este sentido se prevé que la arzobispa de Canterbury continuará con esta apertura hacia colectivos que históricamente han sido rechazados por la Iglesia, dando prioridad al acompañamiento pastoral con un mensaje de amor y reconciliación.

2025 Y LA CRISIS EN LA IGLESIA DE INGLATERRA

El año pasado estuvo marcado por una crisis de confianza e integridad que Mullally ha hereda.

Tomando en cuenta los resultados de una encuesta realizada por YouGov en febrero del 2025, tan solo el 25 % de las personas que fueron entrevistadas en el Reino Unido dieron una opinión favorable sobre a la Iglesia anglicana, siendo esta una caída de siete puntos porcentuales con respecto a la realizada en noviembre de 2024, justo cuando Welby anunció su dimisión.

Con Información de la Agencia de Noticias EFE.

