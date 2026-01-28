A partir de hoy Sarah Mullally es la primera mujer que dirige la Iglesia anglicana en sus 500 años de historia

LONDRES- La elección de Mullally en el año pasado como primada de la Iglesia anglicana, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo en su historia, abría la puerta a un cambio de paradigma, con el que se busca lograr la unidad en una congregación dividida y golpeada por una crisis de confianza entre sus fieles.

La que también fuera la primera obispa de Londres tiene como reto liderar a lo que se calcula son 95 millones de fieles en 165 países en un año complicado para la religión oficial de Inglaterra después de la la renuncia del anterior arzobispo de Canterbury, Justin Welby, derivado de su gestión en diversos casos de abusos sexuales dentro de la institución.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Histórico!, Sarah Mullally es la primera arzobispa de Canterbury en la historia de la Iglesia de Inglaterra

Además de esta crisis, se enfrentará a la división entre diversas facciones de la Iglesia, cuyo líder supremo es el rey Carlos III, y que tienen que ver con las posturas entorno al matrimonio igualitario o al recelo que aún tienen algunos sectores sobre el sacerdocio femenino.

Mullally también fue la jefa de enfermería más joven de Inglaterra

“No podemos continuar en comunión con aquellos que defienden la agenda revisionista, que ha abandonado la palabra infalible de Dios como autoridad final”, precisa en un comunicado de los conservadores, quienes son liderados por el obispo Laurent Mbanda de Ruanda.