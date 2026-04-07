A pocas horas del ultimátum de Trump, se anticipa un acuerdo entre Irán y Estados Unidos

Según reportes de la cadena de noticias CNN, Estados Unidos e Irán mantienen negociaciones, al borde del conflicto. Los posibles acuerdos están siendo mediados por el jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir.

Se estima que los acuerdos deberán ser establecidos antes que el ultimátum de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, sobre el estrecho de Ormuz termine.

Según una fuente de la CNN en Pakistán, las negociaciones han entrado en un estado de "buenas noticias", aunque aún no están decididas. El tiempo se volvió un factor en el conflicto después que Trump amenazara, desde sus redes sociales, al gobierno de Teherán con llevar a Irán ‘a la edad de piedra’.

‘No quiero que eso suceda, pero es probable que ocurra’ arremetió Trump al amenazar a Irán si no liberaban el estrecho de Ormuz, un espacio geográfico vital para el comercio del petróleo. Por su parte, el gobierno de Irán amenazó con atacar a todos los aliados de los Estados Unidos en el Medio Oriente y de quemar a los soldados estadounidenses si entraban al territorio.