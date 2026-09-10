A un año del asesinato de Charlie Kirk, Greg Cunningham habla de su muerte en su discurso al Congreso

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    A un año del asesinato de Charlie Kirk, Greg Cunningham habla de su muerte en su discurso al Congreso

Durante una convención republicana en Dallas, el candidato de Nuevo México afirmó que Kirk fue lo que lo llevó allí.

El candidato republicano al Congreso por Nuevo México, Greg Cunningham, afirmó que debe el inicio de su carrera política a Charlie Kirk. Durante su participación en la Convención Republicana de Mitad de Mandato en Dallas, Texas, el aspirante recordó al activista conservador al cumplirse exactamente un año de su asesinato.

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Cunningham relató que su primer contacto con el mensaje del activista ocurrió durante una visita que Kirk hizo a su iglesia. Según el candidato, ese encuentro lo motivó a involucrarse en la vida pública y responder al llamado de servir a su comunidad.

El momento decisivo para lanzar su candidatura ocurrió tras el crimen del líder conservador. Cunningham aseguró que el impacto de este hecho terminó de convencerlo para competir por un escaño en el Congreso de los Estados Unidos.

En su discurso, el aspirante republicano resumió la influencia de Kirk en su vida con la frase: “Yo, literalmente, no estaría aquí si no fuera por Charlie”. Con estas palabras, convirtió el aniversario luctuoso en uno de los puntos centrales de su propuesta electoral ante sus simpatizantes en Dallas.

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¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LAS ELECCIONES DE MITAD DE MANDATO?

Dichas elecciones son los comicios legislativos de Estados Unidos justo a la mitad del mandato de un presidente. Aunque en ellas no se vota para elegir un presidente, son importantes para el equilibrio político del país por tales motivos como; la renovación del Congreso, gubernaturas y puestos locales.

Donde la influencia de los partidos determina qué leyes se aprueban, el presupuesto del gobierno o limitar la agenda del presidente en turno si es que hay mayoría de funcionarios de oposición.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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