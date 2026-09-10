A un año del asesinato de Charlie Kirk, Greg Cunningham habla de su muerte en su discurso al Congreso

El candidato republicano al Congreso por Nuevo México, Greg Cunningham, afirmó que debe el inicio de su carrera política a Charlie Kirk. Durante su participación en la Convención Republicana de Mitad de Mandato en Dallas, Texas, el aspirante recordó al activista conservador al cumplirse exactamente un año de su asesinato.

Cunningham relató que su primer contacto con el mensaje del activista ocurrió durante una visita que Kirk hizo a su iglesia. Según el candidato, ese encuentro lo motivó a involucrarse en la vida pública y responder al llamado de servir a su comunidad.

El momento decisivo para lanzar su candidatura ocurrió tras el crimen del líder conservador. Cunningham aseguró que el impacto de este hecho terminó de convencerlo para competir por un escaño en el Congreso de los Estados Unidos.

En su discurso, el aspirante republicano resumió la influencia de Kirk en su vida con la frase: “Yo, literalmente, no estaría aquí si no fuera por Charlie”. Con estas palabras, convirtió el aniversario luctuoso en uno de los puntos centrales de su propuesta electoral ante sus simpatizantes en Dallas.